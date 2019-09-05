Профсоюз «Николаевоблтеплоэнерго» поблагодарил депутатов Николаевского горсовета за решение о выплате их долгов

Профсоюзный комитет коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» поблагодарил депутатов Николаевского городского совета за решение о выделении им финансовой помощи.

Об этом сказано в сообщении на странице в Facebook.

«Профсоюзный комитет ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» от имени всего коллектива благодарен заместителю городского головы Александр Омельчук, директору департамента ЖКХ Сергей Коренев а также членам бюджетной комиссии!» – сказано в сообщении.

Также в профсоюзе высказали надежду, что в ходе сессии это решение поддержат все депутаты горсовета.

«Надеемся, что 5 сентября на очередной сессии депутатский корпус Николаевского городского совета единогласно поддерживает выделение финансовой помощи нашему предприятию», - добавили в сообщении.

Напомним, бюджетная комиссия горсовета согласна, чтобы на завтрашнее заседание сессии, 5 сентября, вынесли вопрос согласования заключения кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов, постройку троллейбусных линий, однако после того, как им предоставят все документы.