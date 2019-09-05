«Боец за нравственность»: В России мужчина обстрелял группу актеров, снимавшихся под его доме в фильме про проституток

В российском городе Прохладный мужчина из окна дома обстрелял съемочную площадку фильма «Чики». Местному жителю не понравилось, что под его окнами снимают кино о проститутках.

И он открыл пальбу из окна собственного квартиры, сообщает Telegram-канал Mash.

«Боец за нравственность из Кабардино-Балкарии пытался расстрелять съемочную площадку из карабина «Сайга». Он требовал перестать снимать фильм про проституток под его окнами и палил по колесам автомобилей съемочной группы», - говорится в сообщении.

Сообщается, что ни в кого из съемочной группы стрелок не попал, однако одну актрису госпитализировали из-за сильного стресса на фоне стрельбы. На данный момент мужчина задержан.

Напомним, в четверг, 26 октября, в Харькове злоумышленник открыл стрельбу из пистолета с балкона многоэтажного дома, соответствующую видеозапись он опубликовал в интернете.