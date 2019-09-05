ООН опубликовала доклад о нарушении прав человека в аннексированном Крыму

Организация объединенных наций обнародовала первый доклад генерального секретаря Антониу Гутерриша о нарушении прав человека в аннексированном Крыму. Его представят на запланированной на сентябрь 74-й сессии ООН.

Текст доклада опубликован на сайте организации, передает Радио Свобода.

В докладе отражены ключевые аспекты нарушения гражданских и политических прав жителей Крыма. В частности, речь идет о нарушении свободы мысли, совести, убеждений и религии, а также свободе мирных собраний.

Как пример в докладе упоминается случай «привлечения к административной ответственности 80 мусульман, которые провели одиночные пикеты против возбуждения уголовных дел в отношении других последователей ислама, предположительно сторонников несанкционированных религиозных объединений».

Кроме того, в докладе отражены нарушения в сфере экономических, социальных и культурных прав. Говорится о принудительном призыве на военную службу в российскую армию, что является нарушением международного гуманитарного права со стороны России.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму. За принятие документа проголосовало 65 стран, против - 27, большинство стран - 70 - воздержалось.