В Польше задержали трех украинцев, которые угрожали терактами, а когда это оказалось шуткой, отпустили

фото: Польське радіо Варшавские полицейские задержали трех граждан Украины, которые угрожали терактами во время торжественных мероприятий по случаю 80 годовщины начала Второй мировой войны.

Задержаны двое мужчин и одна женщина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

По словам Мариуша Цярка, представителя Главного коменданта полиции, задержание было связано с видеороликом, который недавно появился в Интернете. На этом видео три человека, двое мужчин и одна женщина, держали в руках оружие и угрожали осуществить теракт во время торжеств в Варшаве 1 сентября.

«Мы отнеслись к этому видео серьезно. Очень быстро был установлен адрес, по которому эти люди проживают, и перед их квартирой появились полицейские вместе с антитеррористом. Впоследствии выяснилось, что это оружие, которое они показали на видео, не была настоящим», - сказал спикер.

Напомним, в Харькове патрульные полицейские в ходе разрешения конфликта между местными жителями заметили у одного из них гранату. Инспектор 40 минут держал её в руке, чтобы она не взорвалась. Боеприпас оказался муляжом.