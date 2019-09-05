«Может просто бетоном все залить?» - в Николаеве пожаловались на вандалов, которые сломали качели и песочницу на новой детской площадке

В Николаеве вандалы в очередной раз повредили имущество на детской площадке.

Об этом у себя на странице в Facebook написал депутат Николаевского городского совета Евгений Рымарь.

«Не успели еще достроить парк, как уже умышленно сломали качели и песочницу. Вот как себя настроить делать что-то хорошее дальше? Может просто бетоном все залить? Бетонная скамейка, бетонная качелька, песочница из бетона... А как иначе?» – написал Рымарь.

В комментарии под публикацией он отметил, что вандалы были найдены – ими оказались подростки 15 и 17-и лет, живущие в частном секторе неподалеку.

Напомним, личность вандалов, которые разукрасили остановочный комплекс на улице Фалеевская в Николаева, удалось установить.