Исполком горсовета Николаева не разрешил снести борды, которые мешают прокладке троллейбусной линии на Намыве и ремонту сквера

Члены исполнительного комитета Николаевского горсовета в четверг, 5 сентября, не согласовали снос трех рекламных средств по улице Озерной и рекламной конструкции по улице Пограничной угол улицы Мало Морской.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Главный архитектор города Андрей Цымбал сообщил, что ранее предпринимателям было дано предписание о демонтаже этих конструкций, однако они требование не выполнили и попросили предложить им альтернативное место. Теперь исполнительной власти необходимо разрешения на принудительный демонтаж рекламных конструкций.

Член исполкома Владимир Тимошин поинтересовался, в чем важность этого вопроса, что его вчера выносили на голосование в телефонном режиме. Андрей Цымбал отметил, что это связано с тем, что данные конструкции мешают прокладки контактной сети для троллейбусной линии в микрорайоне Намыв.

Что же касается рекламной конструкции по улице Пограничной угол улицы Малой Морской, то она мешает по причине того, что там собираются реконструировать сквер.

Также Андрей Цымбал отметил, что все владельцы согласны перенести свои конструкции, если им предоставят другое место. Вице-мэр Юрий Степанец отметил, что борды были установлены еще в 2012 году и это было сделано незаконно, так как стоят они возле края проезжей части, а сейчас еще и мешают прокладке троллейбусной линии.

В свою очередь, мэр Александр Сенкевич отметил, что в Николаеве и так много бордов и их количество нужно сокращать. В ходе голосования вопрос о демонтаже принят не был: один член исполкома был против, четверо воздержались.

Член исполкома Владимир Тимошин предложил вынести вопрос на очередное заседание исполкома, которое запланировано на 13 сентября, чтобы все было по закону. При этом мэр отметил, что к этому моменту они также не отвисят положенные по закону 20 дней и это опять станет причиной того, что вопрос не поддержат снова.