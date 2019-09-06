На Николаевщине могут быть сбои на линии «102» – полиция просит звонить в райотделы или использовать приложение к смартфону

6 сентября с 08:00 до 12:00 вероятные перебои в работе спецлинии 102 в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Для своевременности реагирования на заявления и сообщения в полиции предлагают гражданам обращаться непосредственно в дежурные части отделов и отделений ГУНП в Николаевской области или использовать мобильное приложение для мгновенного вызова полиции My Pol: