На Николаевщине могут быть сбои на линии «102» – полиция просит звонить в райотделы или использовать приложение к смартфону

6 сентября с 08:00 до 12:00 вероятные перебои в работе спецлинии 102 в связи с проведением ремонтных работ.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Для своевременности реагирования на заявления и сообщения в полиции предлагают гражданам обращаться непосредственно в дежурные части отделов и отделений ГУНП в Николаевской области или использовать мобильное приложение для мгновенного вызова полиции My Pol:
Центральный отдел полиции ГУНП: 53-12-71;
Ингульский отдел полиции ГУНП: 53-13-39, 21-61-11;
Заводской отдел полиции ГУНП: 53-13-31, 34-11-98;
Корабельный отдел полиции ГУНП: 53-13-35, 64-48-97, 40-20-01, 40-20-02;
Витовское отделение полиции Корабельного отдела полиции ГУНП: 53-13-29, 44-68-58;
Баштанский отдел полиции ГУНП: 53-13-08, (05158) 2-71-56;
Братский отдел полиции ГУНП: 53-13-17, (05131) 9-12-54;
Арбузинское отделение полиции Братского отдела полиции ГУНП: 53-13-06, (05132) 3-12-59;
Еланецкое отделение полиции Братского отдела полиции ГУНП: 53-13-27, (05159) 9-14-47;
Вознесенский отдел полиции ГУНП: 53-13-21, (05134) 3-31-51;
Веселиновское отделение полиции Вознесенского отдела полиции ГУНП: 53-13-19, (05163) 2-11-34, 2-11-26;
Новоодесское отделение полиции Вознесенского отдела полиции ГУНП: 53-13-45, (05167) 2-13-02;
Врадиевский отдел полиции ГУНП: 53-13-23, (05135) 9-14-32, 9-11-35;
Доманевское отделения полиции Врадиевского отдела полиции ГУНП: 53-13-25, (05152) 9-14-32;
Кривоозерское отделение полиции Врадиевского отдела полиции ГУНП: 53-13-37, (05133) 2-25-73;
Новобугский отдел полиции ГУНП: 53-13-43, (05151) 9-16-61;
Казанковское отделение полиции Новобугского отдела полиции ГУНП: 53-13-33, (05164) 9-15-09;
Очаковский отдел полиции ГУНП: 53-14-01, (05154) 2-26-66;
Березанское отделение полиции Очаковского отдела полиции ГУНП: 53-13-10, (05153) 2-13-67;
Николаевское отделение полиции Очаковского отдела полиции ГУНП: 53-13-41, (0512) 48-05-02;
Первомайский отдел полиции ГУНП: 53-14-02, (05161) 7-52-02;
Южноукраинское отделения полиции Первомайского отдела полиции ГУНП: (05136) 4-58-00;
Снигиревский отдел полиции ГУНП: 53-13-49, (05162) 3-13-38;
Березнеговатское отделение полиции Снигиревского отдела полиции ГУНП: 53-13-15, (05168) 9-13-02.