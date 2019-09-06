На Николаевщине могут быть сбои на линии «102» – полиция просит звонить в райотделы или использовать приложение к смартфону

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6 сентября с 08:00 до 12:00 вероятные перебои в работе спецлинии 102 в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Для своевременности реагирования на заявления и сообщения в полиции предлагают гражданам обращаться непосредственно в дежурные части отделов и отделений ГУНП в Николаевской области или использовать мобильное приложение для мгновенного вызова полиции My Pol:

Центральный отдел полиции ГУНП: 53-12-71;

Ингульский отдел полиции ГУНП: 53-13-39, 21-61-11;

Заводской отдел полиции ГУНП: 53-13-31, 34-11-98;

Корабельный отдел полиции ГУНП: 53-13-35, 64-48-97, 40-20-01, 40-20-02;

Витовское отделение полиции Корабельного отдела полиции ГУНП: 53-13-29, 44-68-58;

Баштанский отдел полиции ГУНП: 53-13-08, (05158) 2-71-56;

Братский отдел полиции ГУНП: 53-13-17, (05131) 9-12-54;

Арбузинское отделение полиции Братского отдела полиции ГУНП: 53-13-06, (05132) 3-12-59;

Еланецкое отделение полиции Братского отдела полиции ГУНП: 53-13-27, (05159) 9-14-47;

Вознесенский отдел полиции ГУНП: 53-13-21, (05134) 3-31-51;

Веселиновское отделение полиции Вознесенского отдела полиции ГУНП: 53-13-19, (05163) 2-11-34, 2-11-26;

Новоодесское отделение полиции Вознесенского отдела полиции ГУНП: 53-13-45, (05167) 2-13-02;

Врадиевский отдел полиции ГУНП: 53-13-23, (05135) 9-14-32, 9-11-35;

Доманевское отделения полиции Врадиевского отдела полиции ГУНП: 53-13-25, (05152) 9-14-32;

Кривоозерское отделение полиции Врадиевского отдела полиции ГУНП: 53-13-37, (05133) 2-25-73;

Новобугский отдел полиции ГУНП: 53-13-43, (05151) 9-16-61;

Казанковское отделение полиции Новобугского отдела полиции ГУНП: 53-13-33, (05164) 9-15-09;

Очаковский отдел полиции ГУНП: 53-14-01, (05154) 2-26-66;

Березанское отделение полиции Очаковского отдела полиции ГУНП: 53-13-10, (05153) 2-13-67;

Николаевское отделение полиции Очаковского отдела полиции ГУНП: 53-13-41, (0512) 48-05-02;

Первомайский отдел полиции ГУНП: 53-14-02, (05161) 7-52-02;

Южноукраинское отделения полиции Первомайского отдела полиции ГУНП: (05136) 4-58-00;

Снигиревский отдел полиции ГУНП: 53-13-49, (05162) 3-13-38;

Березнеговатское отделение полиции Снигиревского отдела полиции ГУНП: 53-13-15, (05168) 9-13-02.

Тарас Леонтян

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