«Мы занимаемся мартышкиным трудом», - мэр Сенкевич заявил, что горвласть не может запретить фурам въезд в Николаев

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что у городской власти нет законных оснований запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает дороги.

Об этом он заявил в четверг, 5 сентября, в ходе заседания исполкома Николаевского горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Член исполкома Михаил Беседин поднял вопрос большегрузного транспорта на улице Авангардной по проспекту Богоявленскому. Из-за того, что слишком много фур идет в порт, то утром на этом участке дороге возникают большие пробки. Летом такое явление наблюдалось реже, так как был запрет на въезд большегрузов в город из-за температурного режима, а с 1 сентября фуры усиленно стали ездить по городу. В частности, Беседин предложил, что исполком принял похожее решение, которое бы запретило их въезд.

Однако, мэр отметил, что это будет противозаконно, так как нет оснований. Также Александр Сенкевич напомнил, что заниматься этим должны профильные органы.

— Это незаконно! Запретить въезд транспорту в город незаконно! Чем мы мотивируем запрет на въезд большегрузному транспорту в город? Летом это обосновано температурном режимом. То чем мы с вами занимаемся можно назвать мартышкиным трудом. Для этого есть профильные органы государственные, полиция, «Укртрансбезопасность». Эти органы должны заниматься этим вопросом! Мы с вами не имеем ни полномочий, ничего, – заявил Александр Сенкевич.

Три года назад в Николаеве на Богоявленском проспекте начали появляться большие очереди груженых фур, которые усложняли движение на проспекте и разрушали асфальтное покрытие, а сотрудники полиции и диспетчера портов не могли эффективно контролировать движение большегрузного транспорта.

Напомним, как 2 июля 2019 года в Николаеве десятки фур припарковались на улицах, ведущих к морскому порту, тем самым создавая автомобильные пробки.

Также, в Николаеве с утра 5 сентября на участке проспекта Богоявленского и улицы Кузнечная (ранее – Скороходова) возникли пробки из-за скопления грузовых автомобилей.

22 июля по утро 23 июля под Николаевом водители водители грузовых автомобилей с перегрузом разными способами пытались избежать проверки на пунктах габаритно-весового контроля.

Напомним, что 30 июля, в Николаевской мэрии прошло заседание транспортной комиссии, где обсуждался вопрос разрушения дорожного покрытия автомобильных дорог общего и местного значения города Николаева, в связи с проездом большого количества тяжеловесных транспортных средств. Однако конкретных решений принято не было.

Как известно, ранее николаевцы просили отремонтировать улицу Новозаводскую и 12-ю Продольную, но комиссия по вопросам транспорта перенаправила вопрос на мэра Сенкевича.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич предложил брать с каждого большегруза, которые проходят через улицу Новозаводскую и Турбинную, символичную плату - по 10 гривен за тонну, чтобы отремонтировать дорогу.

Отметим, что патрульные требовали от мэра Александра Сенкевича «залатать» разрушенную дорогу на Новозаводской, на ремонт которой не заложили средства.