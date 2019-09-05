Платежки за тепло можно уменьшить в два, а возможно даже и в больше раз, - министр развития громад

Министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак анонсировала начало работы Фонда энергоэффективности, который позволит существенно уменьшить оплату за теплоснабжение.

Об этом глава министерства рассказала в комментарии «24 каналу».

По словам Бабак, до этого времени действовала только одна правительственная программа по энергоэффективности, а отныне их будет больше.

Она отметила, что 80% многоэтажек в Украине нуждаются в модернизации в плане повышения энергосбережения. Это удастся сделать благодаря работе Фонда, что позволит сократить потребление энергии от 20 до 60%.

«Это значит, что платежки за самую дорогую коммунальную услугу теплоснабжения можно уменьшить в два, а возможно даже в больше раз», — подчеркнула Бабак.

Министр анонсировала, что за пять лет работы Фонда энергоэффективными станут по меньшей мере 16 тыс. многоквартирных домов. Это позволит сэкономить 1,5 млрд кубометров газа.

«Наша задача – объявить о начале работы Фонда и проинформировать всех жителей домов, как они могут воспользоваться его услугами», — добавила министр.

Напомним, что ранее в Украине существовала только программа «теплых кредитов». Алена Бабак назвала ее эффективной, но такой, что предусматривает лишь кратковременные решения – замену окон или утепление фасада.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что новый Кабинет министров должен разработать систему снижения стоимости коммунальных услуг, иначе правительство будет распущено.