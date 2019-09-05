Стало известно, кто из депутатов горсовета не проголосовал за предоставление кредита для «Николаевэлектротранса» на новые троллейбусы

Депутаты Николаевского городского совета Вячеслав Апанасенко от фракции «Самопомощь» и внефракционный Сергей Исаков воздержались, а депутаты Ростислав Филевский от «Самопомощи» и Владислав Ентин «Наш край» не голосовали за получение кредита в 20 миллионов евро от ЕБРР для КП «Николаевэлектротранс» на покупку новых троллейбусов, взяли на себя ответсвенность за перевозки горожан.

Об этом написал депутат Сергей Карцев, который опубликовал результаты голосования.

«Думайте сами, решайте сами, Иметь или не иметь... Нужны ли николаевцам новые троллейбусы. В ходе голосования «за» были 27 депутатов из 31, при необходимых 28», - написал депутат.

Стоит отметить, что в списке нет депутата от БПП Елены Киселевой, так как перед голосованием она вытащила свою карточку, а мэру объяснила, что у нее болят руки.

Ранее сообщалось, что ЕБРР готов предоставить Николаеву кредит в размере 16,4 миллиона евро в рамках реализации проекта по обновлению подвижного состава КП «Николаевэлектротранс». Изначально обсуждалась закупка 50 троллейбусов на сумму 10 миллионов евро. Однако, позже представители сторон договорились, что будет обработана возможность приобретения 40 обычных троллейбусов и 20 - с автономным ходом. В частности, Владимир Евтушенко заявлял, что в конце сентября - начале октября на улицах Николаева должны появиться новые троллейбусы, которые город закупит за кредитные средства ЕБРР. При этом, мэр Александр Сенкевич заявил, что директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко поторопился со сроками.

Также сообщалось, что Николаев не получит кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития на закупку 60 новых троллейбусов, если не повыситься стоимость проезда на КП «Николаевэлектротранс».

Как известно, 22 августа, члены исполнительного комитета Николаевского горсовета утвердили заключение о целесообразности привлечения кредита от ЕБРР для КП «Николаевэлектротранс» на модернизацию сетей и покупку новых троллейбусов. Предприятие получит 23 миллиона евро. Срок реализации проекта - 13 лет, источники финансирования: 20 миллионов евро - кредитные средства, а 3 миллиона евро - городской бюджет. Выплачивать проценты предприятие должно каждые полгода.

В частности, Александр Сенкевич заявил, что «депутатам мы объясним все, что нужно... (чтобы они на сессии согласовали данный вопрос, - ПН) Но затягивать нельзя, потому что с этими затяжками у нас может быть такая же история, как и с зелеными автобусами».

Как известно, кредитный комитет Европейского банка реконструкции и развития 27 августа согласовал проект по финансированию для КП «Николаевэлектротранс» на модернизацию сетей и покупку новых троллейбусов в размере 23 миллионов евро.

Бюджетная комиссия горсовета 4 сентября согласилась, чтобы на заседание сессии, 5 сентября, вынесли вопрос согласования заключения кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов, постройку троллейбусных линий, однако после того, как им предоставят все документы.

Отметим, что утром 5 сентября, исполком горсовета расширил источник возврата кредита ЕБРР для «Николаевэлектротранса» на покупку троллейбусов.