НБУ хочет к осени выпустить монеты номиналом 5 гривен

Национальный банк Украины планирует осенью 2019 года выпустить монеты номиналом 5 гривен.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий на брифинге, сообщает 112-Украина.

«Сейчас я не готов сказать, когда (запланировано) выпуск (монет номиналом, - ред.) 5 гривен. Но думаю, это ожидается осенью», - сообщил Смолий.

Глава НБУ Смолий заявил, что финансовый регулятор уже приостановил печать банкнот номиналом 1 и 2 гривны. По мере их износа купюры будут изыматься из оборота и заменяться монетами соответствующих номиналов.

Напомним, 22 июля, Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету «Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины» номиналом 50 гривен.