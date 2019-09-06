После выброса радиации в России образовалась 30-километровая опасная зона, - эколог

В 30-километровой зоне от полигона в Архангельской области РФ, где произошел взрыв с выбросом радиоактивных веществ, не рекомендуется ловить рыбу, собирать ягоды и грибы.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Обозреватель.

Комментируя информацию о выявленных в Белом море металлические понтоны, которые «сильно фонят», он сказал: «Принципиально нового здесь ничего нет. И так понятно, что в результате аварии был выброс радиации, было понятно , что он большой, учитывая, что в 30 километрах, в Северодвинске, радиоактивный фон вырос почти в 20 раз. Это просто не может быть из-за какой-то маленький выброс».

«С самого начала можно было предполагать, что вокруг этого полигона есть какие-то пятна, возможно, какие-то объекты, имеющие повышенный уровень радиации. И это наверняка не последняя подобная находка», - добавил эколог.

По его словам, хорошо, что на месте проводятся какие-то замеры, и все же они не могут заменить полноценного исследования местности на предмет радиационного загрязнения. Как убежден эколог, эти работы должны выполнить «виновники всего этого», а именно - министерство обороны России и корпорация «Росатом». В то же время эколог напомнил: «Сразу же после аварии МЧС предлагало свою помощь, но их просто туда не пустили. Минобороны отказалось от их помощи и именно ничего не делает, хотя могло бы организовать такие работы».

«Но вряд ли Минобороны то делать, если до сих пор они ничего не делали», - сказал он. По его словам, до сих пор без ответа остаются вопросы о том, «что именно попало в окружающую среду, которые радионуклиды, в каком количестве. В 30-километровой зоне вокруг этого полигона абсолютно точно есть места, загрязненные радиацией. И то, что человек делал замеры, проходя какой-либо одной дорогой, и ничего не нашел, ни о чем не говорит. Возможно, она прошла в ста метрах от пятна . Это не полноценное обследование территории», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, что при существующей ситуации делать жителям населенных пунктов, расположенных в 30-километровой зоне, эколог сказал: «Требовать информации от Минобороны, от «Росатома». Это единственное, что можно сделать. Вряд ли они могут самостоятельно обследовать 30-километровую зону».

Он также озвучил для них важный совет: «Неизвестно, какое это загрязнение, возможно, оно в воде. Последние данные указывают, что береговая зона загрязнена. Поэтому совершенно точно не стоит где-то поблизости ловить рыбу или доставать из воды то еще. Я бы еще посоветовал и грибы с ягодами не копить, остерегаться. Кто знает, все может быть».