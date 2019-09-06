1 сентября в «Медико – Природничий Университет»!

1 сентября «Медико – Природничий Университет» радостно распахнул свои двери для студентов 1, 2, 3 и 4 курсов, преподавателей и гостей праздника!
Праздничный первый звонок прошёл в тёплой, весёлой обстановке!
Первым всех поздравил ректор университета Михаил Анатольевич Волков, пожелал успехов в учёбе, творческого вдохновения и высоких результатов усердного труда!
«Медико – Природничий Университет» приглашает всех желающих поступить на вечернюю, заочную, дистанционную формы обучения по специальностям :
223 МЕДСЕСТРИНСТВО
Специализации:
- сестра медицинская по косметическим процедурам (косметолог, подолог);
- менеджмент и управление в области охраны здоровья (с правом занимать должность старшей и главной медицинской сестры в ЛПУ, здравпунктах и ФАПах);
- сестра медицинская по массажу и лечебной физкультуры (специалист в области физической терапии, эрготерапии);
- сестра медицинская по стоматологии (ассистент врача стоматолога);
- сестра медицинская по диетическому питанию.
053 ПСИХОЛОГИЯ
Специализации:
- практическая психология;
- медицинская психология.
Телефоны приемной комиссии: (096)-305-05-96, (095)-443-67-79, (093)-608-62-97.
Адрес: г.Николаев, пр.Богоявленский 43-А
Сайт: http://vnz-mpu.com.ua/
Социальные сети:
- https://www.youtube.com/channel/UC_Y0n6tBZUw82aQ3zH01K5Q ;
- https://ok.ru/pvnzmpu/statuses ;
- Twitter-@pvnzmpu
- Instagram-@pvnzmpu ; Instagram-@pvnzmediko
- facebook.com/pvnzmpu2
Медико - Природничий Университет" приглашает всех желающих получить высшее медицинское образование!