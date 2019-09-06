1 сентября в «Медико – Природничий Университет»!

1 сентября «Медико – Природничий Университет» радостно распахнул свои двери для студентов 1, 2, 3 и 4 курсов, преподавателей и гостей праздника!

Праздничный первый звонок прошёл в тёплой, весёлой обстановке!

Первым всех поздравил ректор университета Михаил Анатольевич Волков, пожелал успехов в учёбе, творческого вдохновения и высоких результатов усердного труда!

Ректор ПВНЗ МПУ Михаил Анатольевич Волков Проректор ПВНЗ МПУ по научно-методической работе Людмила Иванована Фалько Проректор ПВНЗ МПУ по учебной части Светлана Владимировна Гилина

«Медико – Природничий Университет» приглашает всех желающих поступить на вечернюю, заочную, дистанционную формы обучения по специальностям :

223 МЕДСЕСТРИНСТВО

Специализации:

- сестра медицинская по косметическим процедурам (косметолог, подолог);

- менеджмент и управление в области охраны здоровья (с правом занимать должность старшей и главной медицинской сестры в ЛПУ, здравпунктах и ФАПах);

- сестра медицинская по массажу и лечебной физкультуры (специалист в области физической терапии, эрготерапии);

- сестра медицинская по стоматологии (ассистент врача стоматолога);

- сестра медицинская по диетическому питанию.

053 ПСИХОЛОГИЯ

Специализации:

- практическая психология;

- медицинская психология.

Телефоны приемной комиссии: (096)-305-05-96, (095)-443-67-79, (093)-608-62-97.

Адрес: г.Николаев, пр.Богоявленский 43-А

Сайт: http://vnz-mpu.com.ua/

Социальные сети:

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Медико - Природничий Университет" приглашает всех желающих получить высшее медицинское образование!