Общественный диалог. Итоги дискуссии

Речь о материале, который был размещен пару недель назад и приложении к нему. Даже двух приложениях: одного в виде текста, и одного в виде живой дискуссии в Фейсбук-форуме. Как можно видеть, она не состоялась. Не явились участники, не проявили интереса к теме. С некоторыми, правда, удалось поговорить в привате, но только чтобы убедиться в том, что обсуждение не состоится.

Тем не менее, результат есть, возможно, несколько неожиданный. Форум "Миколаїв. Політика. Партії" уточняет свою концепцию. Текст описания менять не пришлось, там все по-старому, а вот обложка будет теперь выглядеть примерно так:

Совершенно верно, теперь форум в явном виде приглашает к обсуждению материалов этих двух сайтов, посвященных политике, партийному строительству. Но тут есть вопрос, связанный с использованием логотипов.

Если редакция посчитает такой формат для себя выгодным, популяризирующим издание, то она возражать не будет. А если увидит в этом покушение на свою интеллектуальную собственность, то логотип заменим просто текстом.

Ну, а Александр Сергеевич должен всем нам напоминать о чем-то… Уж не знаю, как и сформулировать.