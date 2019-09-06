Соборная площадь Николаева может остаться без лавочек и деревьев, если депутаты не выделят оставшиеся ₴12 миллионов, – директор фирмы-подрядчика

Директор фирмы «БВК «Пик-строй» Марина Лозовенко сообщила, что городская власть должна еще выплатить 12 миллионов гривен на окончание реконструкции Соборной площади, если же деньги поступят на счет фирмы, то николаевцы останутся без деревьев в кадках и красивых скамеек, которые можно перемещать по площади.
Об этом Марина Лозовенко рассказала в пятницу, 6 сентября, в ходе инспекции хода работ на объекте мэром Александром Сенкевичем и журналистами, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».
По словам директора фирмы-подрядчика, работы уже на последнем этапе, рабочие заканчивают строительство лестницы, которая будет со стороны Ингульского спуска, также осталось закрыть приямки. Уже в это воскресенье начнут демонтировать забор, а 10-12 сентября все площадь будут интенсивно вымывать. В свою очередь, директор фирмы акцентировала на том, что объект еще не сдан и пока за него отвечает она, поэтому она обратилась к жителям города, чтобы те не ковыряли гранитную плитку и не пытались отковырять и открыть люки.
— А то потом ваши активисты напишут, что нельзя было запускать на площадь людей, потому что она еще не сдана. Мне это грозит очень большим штрафом, что я сейчас иду на уступки, чтобы в городе Николаеве прошли ваше мероприятия в День города. Беру на себя колоссальную ответственность Большая просьба ко всем берегите то, что мы построили и то, что предстоит доделать, - отметила Марина Лозовенко.
Также она обратилась к депутатам Николаевского городского совета и отметила, что если они не согласуют выделение оставшихся 12 миллионов гриве на реконструкцию площади, то лавочек и деревьев в кадках не будет.
— Обращение к вашим многоуважаемым депутатам, если они не проголосуют за еще одну часть финансирования, то у вас лавочек красивых – звезда, которые будут перемещаться по площади, красивых термокадах и деревьев не окажется. Потому что финансирования нет, и я за свои деньги это покупать не буду, так как у меня их не хватает уже.
Городской голова, на уточняющий вопрос, когда ожидать вынесение этого вопроса на сессию отметил, что это вряд ли состоится на ближайшей сессии.
Также Александр Сенкевич рассказал, что в этом году деревья в специальных термокадках на площади не появятся, их установят весной, зато лавочки и фонари должны появится.
Помимо этого Марина Лозовенко сообщила, что ко Дню городу археологические раскопки еще не будут застеклены, потому что археологи не успевают нанести специальное антибактериальное покрытие на все артефакты.
— Думаю, что когда будем открывать фонтаны мы это все закроем и сделаем. Пока что это место будет закрыто, чтобы никто туда не упал, - сообщила Марина Лозовенко.
В свою очередь, мэр Александр Сенкевич напомнил, что ранее хотели сделать стеклянное покрытие в уровень площади, но теперь передумали и «сделают его с небольшим поднятием, чтобы люди меньше топтались и царапали стекло, а больше подходили и смотрели».
Что касается деревьев, которых как сообщалось ранее, на День города не будет, Александр Сенкевич отметил, что на площади их увидят ближе к весне, чтобы они смогли пережить следующую зиму.
Как известно, в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.
В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.
В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.
Когда депутаты утверждали бюджета на 2019 год, то они запланировали на данный объект 35 миллионов гривен, при том, что общая стоимость работ предполагалась 90 миллионов гривен.
Позже Департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. Согласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года. Также стало известно, что стоимость работ увеличилась на 7 миллионов гривен.
Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.
Директор фирмы «Пик Строй» Марина Лозовенко оценила проект реконструкции пощади Соборной и отметила, что одесситы теперь будут завидовать Николаеву из-за фонтанов, которые хотят разместить на площади.
При этом, депутаты Николаевского горсовета от разных фракций разделились во мнении в том, успеет ли подрядчик «Пик Строй» завершить реконструкцию Соборной площади за три месяца. Кто-то считает, что это нереально и предлагает отложить эту затею. Кто-то уверен, что под чутким контролем руководства города все получится.
Позже, 1 июля, в телефонном режиме исполкома горсовета согласовал перераспределение бюджета для ДЖКХ на 2019 год.
В частности, 3 июля, на тайном заседании бюджетной комиссии ее члены согласовали это решение исполкома от 1 июля.
Как известно, археологи на Соборной площади нашли часть здания магистрата (гауптвахты) – одного из первых зданий в Николаеве, построенного в конце XVIII века.
Отметим, что на реконструированной Соборной площади городская власть намерена накрыть прочным стеклом обнаруженный предположительно фундамент Магистрата, а также установить рядом с ним 3D модель здания.
5 июля, в Николаеве на Соборной площади рабочие фирмы «Пик-строй», которая выполняет работы по реконструкции, начали укладывать гранитную плитку.
Как известно общая стоимость реконструкции - 97 миллионов 618 тысяч 744 гривны. В бюджете на 2019 год изначально депутаты запланировали лишь 35 миллионов гривен. Также чиновники предлагали депутатам согласовать перераспределение более 60 миллионов гривен, чтобы успеть с реконструкций до Дня города - половину из сэкономленных средств Департаментом ЖКХ, а вторая половина из 216,5 миллионов гривен, которые остались неиспользованными по итогам 2018 года. Однако, депутаты бюджетной комиссии не согласовали этот проект решения.
10 июля, депутаты горсовета на сессии согласовали перераспределении остатков с 2018 года. Из 216,5 миллионов на реконструкцию Соборной площади добавили лишь 12 миллионов гривен. В связи с этим, Александр Сенкевич заявил, что фонтаны на Соборной площади из-за недофинансирования могут не запустить в срок.
А уже 11 июля, представитель фирмы ООО «Пик-строй», которая проводят реконструкцию Соборной площади в Николаеве, сообщил, что реконструкцию Соборной площади могут остановить, так как финансирования от города нет.
17 июля департамент ЖКХ Николаевского горсовета перечислил на счет одесской фирмы БВК «Пик-Строй», которая занимается реконструкцией Соборной площади, 18,5 миллионов гривен.
2 августа, мэр Николаева Александр Сенкевич проинспектировал ход реконструкции Соборной площади. Он пообещал открыть ее ко Дню города, но без фонтанов и световых опор, – те появятся в октябре.
Во время археологического исследования территории памятника было найдено небольшое помещение, где согласно старым картам, находилось строение гауптвахты. Там же нашли предметы быта и пушечное ядро. Все результаты исследований в отделе охраны культурного наследия пообещали показать на мероприятиях, посвященных Дню археолога в сентябре.
В частности, полиция открыла уголовное производство по заявлению члена исполнительного комитета горсовета и адвоката Владимира Тимошина по факту якобы незаконного проведения работ на объекте археологического наследия, уничтожения, разрушения или повреждения объектов культурного наследия. Речь шла о найденных артефактах античного памятника археологии «Поселение Бульвар», что датируется IV-III ст. до н.э.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что не исключает, что может подать в суд заявление о препятствии членом исполкома Владимиром Тимошиным работе исполнительной власти.
Напомним, ранее в Управлении Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в Николаевской области заявили, что Соборная площадь строится с нарушениями. В частности, в проекте не предусмотрено нужное количество парковочных мест, а также нет всех условий для свободного передвижения маломобильных групп населения..
В частности, адвокат фирмы «Урбан Констракт», по проекту которой сейчас выполняется реконструкция Соборной площади, а также юристы Департамента ЖКХ Николаевского горсовета намерены обжаловать действия ГАСКа, который проводил проверку на объекте и нашел ряд нарушений.