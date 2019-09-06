Соборная площадь Николаева может остаться без лавочек и деревьев, если депутаты не выделят оставшиеся ₴12 миллионов, – директор фирмы-подрядчика

Марина Лозовенко Директор фирмы «БВК «Пик-строй» Марина Лозовенко сообщила, что городская власть должна еще выплатить 12 миллионов гривен на окончание реконструкции Соборной площади, если же деньги поступят на счет фирмы, то николаевцы останутся без деревьев в кадках и красивых скамеек, которые можно перемещать по площади.

Об этом Марина Лозовенко рассказала в пятницу, 6 сентября, в ходе инспекции хода работ на объекте мэром Александром Сенкевичем и журналистами, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам директора фирмы-подрядчика, работы уже на последнем этапе, рабочие заканчивают строительство лестницы, которая будет со стороны Ингульского спуска, также осталось закрыть приямки. Уже в это воскресенье начнут демонтировать забор, а 10-12 сентября все площадь будут интенсивно вымывать. В свою очередь, директор фирмы акцентировала на том, что объект еще не сдан и пока за него отвечает она, поэтому она обратилась к жителям города, чтобы те не ковыряли гранитную плитку и не пытались отковырять и открыть люки.

— А то потом ваши активисты напишут, что нельзя было запускать на площадь людей, потому что она еще не сдана. Мне это грозит очень большим штрафом, что я сейчас иду на уступки, чтобы в городе Николаеве прошли ваше мероприятия в День города. Беру на себя колоссальную ответственность Большая просьба ко всем берегите то, что мы построили и то, что предстоит доделать, - отметила Марина Лозовенко.

Также она обратилась к депутатам Николаевского городского совета и отметила, что если они не согласуют выделение оставшихся 12 миллионов гриве на реконструкцию площади, то лавочек и деревьев в кадках не будет.

— Обращение к вашим многоуважаемым депутатам, если они не проголосуют за еще одну часть финансирования, то у вас лавочек красивых – звезда, которые будут перемещаться по площади, красивых термокадах и деревьев не окажется. Потому что финансирования нет, и я за свои деньги это покупать не буду, так как у меня их не хватает уже.

Городской голова, на уточняющий вопрос, когда ожидать вынесение этого вопроса на сессию отметил, что это вряд ли состоится на ближайшей сессии.

Также Александр Сенкевич рассказал, что в этом году деревья в специальных термокадках на площади не появятся, их установят весной, зато лавочки и фонари должны появится.

Помимо этого Марина Лозовенко сообщила, что ко Дню городу археологические раскопки еще не будут застеклены, потому что археологи не успевают нанести специальное антибактериальное покрытие на все артефакты.

— Думаю, что когда будем открывать фонтаны мы это все закроем и сделаем. Пока что это место будет закрыто, чтобы никто туда не упал, - сообщила Марина Лозовенко.

В свою очередь, мэр Александр Сенкевич напомнил, что ранее хотели сделать стеклянное покрытие в уровень площади, но теперь передумали и «сделают его с небольшим поднятием, чтобы люди меньше топтались и царапали стекло, а больше подходили и смотрели».

Что касается деревьев, которых как сообщалось ранее, на День города не будет, Александр Сенкевич отметил, что на площади их увидят ближе к весне, чтобы они смогли пережить следующую зиму.