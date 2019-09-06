Члены «аграрной» комиссии Николаевского облсовета не вынесли на сессию вопросы реорганизации медицинских учреждений

Члены постоянной депутатской комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития Николаевского облсовета по вопросам не поддержали вынесение на сессию вопросов по реорганизации лечебных учреждений, дома ребёнка и физкультурного диспансера.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии в пятницу, 6 сентября.

Так, на рассмотрение комиссии вынесли вопрос о прекращении деятельности Николаевского областного дома ребёнка в результате реорганизации путём превращения в коммунальное некоммерческое предприятие.

По словам замначальника управления облздрава Оксаны Черненко, Нацслужба здоровья Украины заявила, что не будет финансировать дома ребенка, так как они не предоставляют медицинскую услугу. Теперь дом ребёнка должны либо сделать некоммерческим предприятием, либо коммунальным и финансировать из областного бюджета. Бюджет дома ребенка - 28 миллионов гривен.

Главврач областного дома ребёнка Ольга Литвинова заявила, что согласно национальной стратегии, дома ребёнка на первом этапе трансформации должны стать центрами медицинской реабилитации и паллиативной помощи.

- Согласно этой стратегии, в 2020 году в области должны объявить мораторий на приём детей до трёх лет в дома ребенка. Эти дети должны оказаться или в приемных семьях, или быть усыновлены, или в патронатную семью и за три месяца найти ребенку приёмную семью. До 2023 года дома ребёнка как таковые должны уже прекратить своё существование, - сказала она.

В свою очередь зампредседателя областного совета Андрей Кротов сказал, что сейчас в Николаевской области всего одна патронатная семья и детей некуда будет отдавать. А глава комиссии Юрий Кормышкин спросил, есть ли гарантии того, что новое правительство не изменит стратегию и принятое решение о реорганизации будет бесполезным. Черненко ответила, что по словам министра, реформы будут идти так, как идут и отметила, что Николаевская область отстает уже на первом этапе создания патронатных семей.

По словам Литвиновой, в доме ребёнка они оставят 10 коек для детей до трёх лет. Сейчас в доме ребёнка находится 81 сирота, из которой 38 имеют статус. Остальные дети - родительские.

В ходе голосования за вынесение проекта на сессию три члена комиссии проголосовали за, а 4 воздержались. Решение не было принято. Такой же результат голосования был в решениях вынести на сессию такие проекты:

- о прекращении деятельности Николаевской областной детской инфекционной больницы и Николаевской областной инфекционной больницы в результате реорганизации путём их слияния и создания на базе некоммерческого предприятия Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней; - о прекращении деятельности Николаевского областного врачебно-физкультурного диспансера и Николаевской областной больницы восстановительного лечения в результате реорганизации путём их слияния и создания на их базе коммунального некоммерческого предприятия Николаевский областной центр медицинской реабилитации и спортивной медицины; - о прекращении деятельности Николаевской областной базы специального медицинской поставки Николаевского облсовета в результате реорганизации путём превращения в коммунальное некоммерческое предприятие Николаевская областная база специальной медицинской поставки; - о прекращении деятельности Николаевской областной психиатрической больницы №1, Николаевской областной психиатрической больницы №2 и Николаевского областного психиатрического диспансера в результате реорганизации путём их слияния и создания на их базе коммунального некоммерческого предприятия Николаевский областной центр психического здоровья Николаевского облсовета; - о прекращении деятельности Николаевского областного детского туберкулезного санатория «Дубки» и Николаевского областного детского кардиоревматологического санатория «Южный» в результате реорганизации путём слияния и создания на их базе коммунального некоммерческого предприятия Областной детский центр медицинской реабилитации; - о внесении изменений в статут Николаевского областного центра здоровья.

Ранее сообщалось, что в Николаеве хотят реорганизовать городской тубдиспансер, чтобы получить финансирование от Нацслужбы здоровья Украины.