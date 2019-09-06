«Чем хуже в городе, тем лучше для них», – мэр Николаева об активистах, из-за жалоб которых ГАСК постоянно проверяет реконструкцию Соборной площади

Александр Сенкевич Городской голова Николаева Александр Сенкевич и директор фирмы-подрядчика Марина Лозовенко возмущены жалобами активистов, из-за которых ГАСК постоянно проверяет ход строительных работ на Соборной площади.

Об этом они рассказали в пятницу, 6 сентября, в ходе инспекции объекта, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее в Управлении Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в Николаевской области заявили, что Соборная площадь строится с нарушениями. В свою очередь, в ДЖКХ Николаева совместно с проектантом намерены обжаловать действия ГАСКа по проверке Соборной площади.

Марина Лозовенко Директор фирмы «БВК «Пик Строй» напомнила, что на прошлой встрече сообщалось, что ГАСК проверил ход реконструкции и никаких нарушений не нашел, однако спустя три дня назначил новую проверку, потому что поступили жалобы от активистов.

— Мы с вами буквально говорили, что ГАСК нас проверил, есть акты, что все хорошо. Прошло три дня, мне звонят с управления ГАСК области Николаева. Я говорю: «Ну? У нас же все нормально, есть же акт. Все». - «Нет, у нас еще одна проверка». - «Какая проверка?». – «Сегодня в 10 утра. Вы понимаете, еще одна жалоба». Я не понимаю, как сидя дома, какие-то общественники, опять подали жалобу. И опять пришли проверять. Все зашли, фотографировали, измеряли. А потом написали, что их не допустили на объект и не дали проверить. Но, я скажу вам, что юридически они неправильно отнеслись к этому. Две проверки внеплановые подряд за две недели, это неправильно, - заявила Марина Лозовенко.

Мэр Александр Сенкевич отметил, что местные активисты будут радоваться, если Соборную площадь не успеют открыть в срок.

— Я думаю, что все должны понимать, что у нас есть противники, которые не хотят, чтобы этого не случилось (открыли реконструированную площадь Соборную, - ПН). Чем хуже в городе, тем лучше для них, чем больше нервов, накрученных людей и страданий, тем эти люди получают больше удовольствия. Они постоянно пытаются все что угодно сделать, чтобы сорвать какие-то изменения в городе.

Также мэр акцентировал внимание на том, что прежде чем, подрядчик приступил к работам, проект прошел экспертизу, а это означает, что он соответствует всем нормам ДБН.

— И сегодня, когда у ГАСКа есть вопросы, они возобновились по поводу Соборной площади, пусть они идут, проверяют проект и согласование с проектом, а не рассказывают, как должно быть. Про то, что здесь должны быть парковочные места, об этом нужно было думать в 1989 году, когда здесь организовывали площадь. Я думаю, что это все инсинуации, если хотят войны, значит, будем воевать в судах, - прокомментировал мэр.

Директор департамента ЖКХ Сергей Коренев отметил, что действия ГАСК будут обжаловаться в суде, и уже поданы иски.

Директор ДЖКХ Сергей Коренев и проектант Евгений Парулава

Как известно, в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.