«Пусть заплатят нам за крышу и то, что привели его в порядок», – Сенкевич прокомментировал желание Москаленко забрать ДОФ взамен на «Искру»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич комментируя предложение главы Николаевского облсовета Виктории Москаленко касательно обмена бывшего здания кинотеатра «Искра» на Дом офицеров флота сообщил, что такой вариант возможен, но с условием.

Об этом он рассказал в комментарии журналистами, в пятницу, 6 сентября, после инспекции на Соборной площади.

Как известно, глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко согласна вернуть городу «Искру» взамен на ДОФ

— Ну, как говорят, мы можем вернуть ДОФ, пусть заплатят нам деньги, которые мы выделили на крышу и привели его в порядок. Ничего личного – просто бизнес. Пусть занимаются не настояниями, а просто цифрами, - заявил Сенкевич.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила оставить артистов Николаевской областной филармонии в Доме культуры строителей и продать кинотеатр «Искра», который находится на балансе филармонии.

В то же время депутаты Николаевского областного совета не знают, как по закону передать здание бывшего кинотеатра «Искра» в городскую собственность, опираясь только на письмо мэра Александра Сенкевича.

В июне 2018 года сообщалось о том, что вопрос о передаче кинотеатра «Искра» в городскую коммунальную собственность будет рассматриваться только после того, как в мэрии предоставят план использования объекта.

Пока в горсовете и облсовете обсуждается вопрос по передачи кинотеатра, неизвестные разбирают его фасад и помещения.

В то же время глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что вопрос о передаче бывшего кинотеатра «Искра» сейчас должны решить депутаты городского совета.

Как известно, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко сообщила, что сегодняшняя стоимость здания составляет менее 200 тысяч гривен.

В частности, мэр Александр Сенкевич считает несправедливой инициативу главы облсовета Виктории Москаленко отдать здание бывшего кинотеатра «Искра» на приватизацию.

В итоге, 9 июля, депутаты Николаевского городского совета в ходе сессии дали согласие на принятие в коммунальную собственность города здания бывшего кинотеатра «Искра».

Что касается ДОФа, то еще в 2010 году тогдашний Николаевский городской голова Владимир Чайка пообещал за два года превратить Дом офицеров флота в лучший культурный центр юга Украины. В ноябре того же года здание начали реконструировать. Однако позже депутаты не захотели выделять деньги на ремонт крыши ДОФа и перераспределили их на крыши жилых домов и лифты.

Депутаты «бюджетной комиссии» заявляли, что хотят, чтобы Минобороны объяснило, зачем им понадобился ДОФ в Николаеве.

Уже в 2016 году тогдашний губернатор Николаевской области Вадим Мериков и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заговорили о реконструкции здания Дома офицеров флота и размещении в нем филармонии. Вот только эта реконструкция может обойтись в 50-70 миллионов гривен. В частности Мериков обещал, что в 2016 году начнется реконструкция здания Дома офицеров флота в котором он планирует разместить филармонию.

Потом и николаевские военные с целью обеспечить досуг для военнослужащих, обратилась к городскому голове Николаева Александру Сенкевичу с просьбой вернуть Дом офицеров и флота в собственность Министерства обороны Украины.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич выступил против передачи Дома офицеров Флота армии - в этом нет никакой необходимости.

Напомним, что 17 октября 2018 года начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров заявил, что на имя мэра Александра Сенкевича от одной из воинских частей пришло письмо с просьбой вернуть аварийный Дом офицеров флота на баланс Министерства обороны Украины.

Также в 2018 году Николаевский нардеп Александр Жолобецкий поднял в Министерстве обороны вопрос о собственности земли под Домом офицеров флота в Николаеве, который тормозит реконструкцию этого памятника архитектуры.

В итоге, в октябре 2018 года депутаты Николаевского городского совета в ходе сессии проголосовали за оформление правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором находится Дом офицеров флота.