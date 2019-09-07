«Кто эту мразь раскручивает?», - российский пропагандист Соловьев о журналисте Дуде и его фильме про теракт в Беслане

фото: Газета.Ру Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал журналиста Юрия Дудя «ничтожной мразью» из-за его документального фильма о теракте в Беслане.

Об этом он заявил на одном из радио-эфиров.

Соловьев заявил, что в документальном фильме Юрия Дудя «нет понимания, как это произошло», а самого журналиста «раскручивает либерастня», которая «откроет врата ада».

— Он и спортивный журналист был бездарный, а теперь полез в другую область гадить по чуть-чуть. Три часа (фильма о теракте в Беслане – ПН) и ни малейшего понимания что, почему и как реально произошло. Вы посмотрите на эти лица, вы посмотрите на эту лощеную нечисть, вы посмотрите на этого борца с перхотью. Там же ноль сопереживания. Кто эту ничтожную мразь вообще раскручивает? Какие там деньги? Та самая либерастня пытается поднять его наверх. Они не понимают, что этим они открывают врата ада! – сказал Владимир Соловьев.

Справка:

1 сентября 2004 года в школу №1 города Беслан (Северная Осетия), во время торжественной линейки, ворвались террористы и взяли детей, учителей и родителей в заложники. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей. На третий день начался штурм здания, в результате которого погибло 333 человека - среди них подавляющее большинство - это дети. Обсуждая в последствии план штурма многие высказывали мнение, что он был разработан неправильно и повлек за собой жертвы. Президент РФ Владимир Путин, приехав в Беслан на следующий день после штурма, заявил, что силового захвата не планировалось. В то же время, после трагедии многие стали обвинять в случившемся российское правительство за войну в Чечне и насильственное насаждение собственной политики в странах Кавказа, выходцы которого и осуществили теракт.