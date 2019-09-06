Имеем ли мы право на встречу с нашими избранниками или Всем спасибо-все свободны?

О теме николаевских портов написано много: о нарастающем транспортном коллапсе в городе, загазованности, автомобильных заторах, перегрузах, отсутствии квалифицированной диспетчеризации, мест накопления и отстоя, отдыха водителей, разрушаемой наземной и подземной инфраструктуре города и т.д. Не стану перечислять все.

Проблемы на сегодня не решены и консолидированного системного влечения участников этой беды объединиться, сформулировать многогранную городскую задачу и начать решать ее - не наблюдается от слова ВООБЩЕ.



Речь сейчас не об этом. Речь о наболевшем -об экономике и целесообразности передачи ГП СК "Ольвия" в концессию под размещение очередного зернового терминала.



В связи с тем, что, наверное слишком много было написано мной на эту тему и, возможно мое мнение и мнение моих коллег уже несколько приелось, приведу без сокращений и правок сегодняшнюю статью директора института развития экономики Украины Александра Гончарова и экономиста Виктора Скрашевского "Концессию в Украине необходимо делить на объекты green field и стратегические предприятия". В ней доступно и даже не для специалистов этой отрасли все понятно.

Надеюсь, что мнение экономистов масштаба Украины лишний раз покажет николаевцам, что выводы и инициативы рабочей группы, созданной распоряжением городского головы, в которую вошли Петр Мойсол, Эдуард Волошинович, Валерий Гончаренко, ряд ученых и экспертов Николаева, в том числе и Ваш покорный слуга - были и остаются практически идентичными и направлены на попытку реализации уникальной для Украины инициативы громады Николаева о передаче порта в собственность города, которая сегодня, почему-то и отчего-то никак не может найти отзыв и обратную связь с нашими народными избранниками, которых мы не так давно почетно делегировали в высший законодательный орган Украины.

"Нет более привлекательных объектов, чем наши порты. Это очень важные активы".

В сложившихся в Украине условиях срочная концессия всех предприятий, как планирует президент Зеленский, — невыгодный для страны и опасный маневр, — считает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

По его словам, сегодня сложилась ситуация, когда олигархи хотят заполучить новую редакцию скандального Закона “О концессии”, а “зеленая” команда готова подарить им это в качестве демонстрации электорату своей эффективности.

“Объединились интересы обеих сторон. С одной стороны есть олигархи и с другой — команда “Слуги народа”, которая хочет показать свою деятельность. Здесь такое сочетание — одни хотят в коммерческих интересах получить этот закон, другие хотят показать избирателям чрезвычайно высокую производительность своей работы”, — пояснил эксперт.

В таких условиях, по мнению специалистов, появляется высокий риск потери стратегически важных для Украины предприятий, которые окажутся в частных руках на крайне невыгодных для страны условиях. По словам экономиста Виктора Скрашевского, в новой редакции Закона “О концессии” необходимо предусмотреть специальные “предохранители”, которые сделают невозможным быстрый и незаметный переход работающих и прибыльных предприятий в частное владение.

“Об этом риске все время говорят. Необходимо все очень четко прописать — кто за что ответственный. В договорах самой концессии. Но тут уже возникает другой вопрос. А как это будет контролироваться? Будет ли неотвратимость наказания за нарушение этих договоров”, — сказал Скрашевский.

Эксперты считают, что гарантированным предохранителем от превращения концессии в “дерибан” остатков госсобственности может быть законодательное ее разделение на концессию объектов “green field” (строительство с нуля) и отдельно — концессию работающих предприятий, которые приносят прибыль в госбюджет.

“Говорят, если предприятие государственное, то ему каюк. Нет! Если там квалифицированные люди, если нет коррупционных схем, все будет отлично работать. Возьмем для примера морские порты. Мы с американскими специалистами общались в рамках программы USAID “Трансформация финансовых рынков” — так вот они уверены, что нет более привлекательных объектов, чем наши морские порты. Это очень важные активы Украины”, — подчеркнул Гончаров.

Эксперты уверены, что концессия как инструмент крайне важна для Украины. В частности, для строительства новых объектов, в первую очередь, автомобильных дорог и другой инфраструктуры. Новый Закон “О концессии” может привлечь в страну сотни миллионов долларов инвестиций и ускорит экономический рост в целом благодаря появлению новых инфраструктурных проектов. Однако, при этом, действие закона не должно распространятся на построенные ранее, работающие и прибыльнее госпредприятия. Их передача в концессию в украинских реалиях превратится в схемы по фактической приватизации высоколиквидных активов.

“Вы же видите, что с ОПЗ сделали — за копейки уже выставляют. Это не потому, что люди безграмотные. А потому, что за счет коррупционных схем, за счет наращивания дебиторки — делают все, чтобы тот или иной объект дешевле отдать. Олигархи через своих политиков, через свой менеджмент — занижают стоимость таких активов”, — пояснил Гончаров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о срочном принятии новой редакции Закона “О концессии”, которая ранее вызвала несколько волн скандалов в Верховной раде и экспертной среде. Документ окрестили коррупционным и написанным под интересы отдельных олигархов. В частности, многие аналитики считают, что новый закон разработан с целью передать в частные руки государственные морские порты, которые перечисляют в госбюджет несколько миллиардов гривен ежегодно. Несмотря на то, что новый проект Закона “О концессии” еще не принят, Кабмин запустил процесс концессионирования портов “Ольвия” и ГП МТП “Херсон”. Мининфраструктуры согласовало также ТЭО концессии единственного глубоководного порта “Южный”.

Как видите все четко разложено по полочкам, логично и на злобу дня.

И вот как в связи с этим накипело несколько, возможно эмоциональных, но от этого не менее актуальных вопросов к нашим народным избранникам, связь и встреча с которыми по непонятным для нас причинам так и не произошла по сегодняшний день. Хотя попытки донести наше видение и наработки до народных депутатов, представляющих николаевщину в Верховной Раде, и сегодня нами продолжаются безостановочно.

Уважаемые Давид Арахамия, Игорь Копытин, Адександр Гайду и Александр Пасечный!

* Вы точно отдаете себе отчет в том, что правы, даже не выслушав представителей громады, которые год потратили на то, чтобы сделать все экономические расчеты, проанализировать действующее законодательство, разработать концепт и сформировать альтернативную модель развития порта "Ольвия", о которой мы хотим, но не можем рассказать нашим избранникам?

* Вы уверены в том, что, то за что Вам предложат в ближайшее время голосовать-это правильно и нужно нам - николаевцам?

* Вам важен Ваш город и его будущее или после выборов он остался интересным только его жителям?

* Вас волнует мнение городской общины или его за ненадобностью можно пропустить?

Если Вы хотите быть информированы, услышать вторую сторону для полной объективности и принятия взвешенного решения, то возможно кто-то из Вас снимет трубку и пригласит нас на часовую встречу для живого общения с Вами?

Потому, что до сегодняшнего дня Вы недосягаемы для нас.

Мы готовы приехать в Киев в любое удобное для Вас время.

Было бы желание нас услышать.