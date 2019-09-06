Николаевский аэропорт получил сертификат на обслуживание грузов и почты

Коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» получило сертификат на право обслуживания грузов и почты.

Об этом сообщил директор аэропорта Федор Барна у себя на странице в Facebook.

«В августе 2019 Николаевский международный аэропорт прошел ряд сертификационных проверок и результатом этого является получение нового сертификата, который дает право обслуживать грузы и почту», - написал Федор Барна.

Также он сообщил, то действующие сертификаты на обслуживание на перроне и стоянке, наземное администрирование и обслуживание пассажиров и багажа были продлены на три года.

«Наличие этих сертификатов позволяет ММА уверенно чувствовать себя на современном рынке авиатранспортных перевозок, а также привлекать новых авиапартнера», - отметил Барна.

Кроме того, Федор Барна добавил, что продолжают вести переговоры с МАУ, WizzAir и Turkish Airlines.

Напомним, ранее Федор Барна рассказал о том, на что нет денег и какие тендеры проводятся без средств.

Ранее сообщалось, что в конце 2018 года, перед утверждением городского бюджета на 2019-й на заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета должны прийти два вице-губернатора с просьбой предусмотреть в бюджете города Николаева на 2019 год сумму в 165 миллионов на софинансирование областных программ. В частности, заместители главы ОГА предложили помочь в софинансировании дорожного фонда, программ "Электронная Николаевщина" и "Турбота", в покупке карет скорой помощи и медоборудования для онкологического диспансера, а также в выделении средств на аэропорт. В ходе заседания комиссии депутаты Николаевского городского совета поддержали выделение 165 миллионов гривен в качестве субвенции и рекомендовали городскому голове Александру Сенкевичу решить вопрос о внесении изменений в бюджет вместе с Департаментом финансов. Однако на заседании комиссии в день утверждения городского бюджета депутаты решили урезать сумму и вместо 165 выделить области 81 миллион. В ходе 13-часовой сессии депутатский корпус за это проголосовал.