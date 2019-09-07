Украина попала в тройку лидеров по количеству вредоносных программ для Android

Украина оказалась в тройке стран-лидеров по количеству обнаруженных вредоносных программ для Android.

Об этом говорится в исследовании специалистов ESET, проанализировавших состояние безопасности смартфонов, сообщает УНИАН.

«В первой половине 2019 года наибольшее количество обнаружений вредоносных программ было зафиксировано в России (16%), Иране (15%) и Украине (8%). Также впервые в рейтинге угроз появились латиноамериканские страны - Мексика (3%), которая оказалась на шестом месте и Перу (2%) на десятом месте», - говорится в исследовании.

Среди главных тенденций развития угроз для мобильных устройств за последние 6 месяцев - называется рост количества вредоносных программ для iOS и выявленных уязвимостей на этой операционной системе. Тогда как количество уязвимостей для Android уменьшилось, хотя количество критических недостатков увеличилось.

Стоит отметить, что 68% уязвимостей, о которых стало известно в 2019 году, были критическими, а 29% из них позволяли загружать вредоносный код. Пропустить через 14 Исследователи отмечают, что на 90% устройств Android установлена версия операционной системы, более ранняя чем Android Pie. Поэтому отсутствие обновлений может стать причиной не только возникновения проблем в работе устройства, но и заражения вредоносным программным обеспечением и похищения конфиденциальных данных.

Одним из самых распространенных видов вредоносных программ в течение 2018 года были программы для скрытого майнинга криптовалют. Известным примером угрозы такого вида является Android/Coinminer. Также осталось популярным среди киберпреступников вредоносное банковское программное обеспечение. В частности, возросло количество новых образцов шпионских программ для мобильных устройств, которые похищают банковские данные пользователей.