На юбилее депутата ОПЗЖ Суркиса заметили главу СБУ, советника Зеленского и трёх экс-президентов Украины

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов посетил празднование дня рождения владельца футбольного клуба «Динамо» и депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Григория Суркиса. Также, поздравлять именинника приезжали олигарх Игорь Коломойский, ряд народных депутатов от «Оппозиционной платформы – За жизнь» и «Слуги народа», три президента Украины и актеры «Квартала 95».

Об этом говорится в сюжете программы «Схемы».

4 сентября Григорий Суркис отмечал свой 70-летний юбилей в гостинице «Интерконтиненталь» в Киеве. Поздравить его приезжали первый, второй и третий президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Кравчук Кучма Ющенко

Кроме того, журналисты зафиксировали, как в отель заходили или выходили из него олигарх Игорь Коломойский со своим ближайшим бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым, Виктор Пинчук с супругой. Также, на выезде из подземного паркинга съемочная группа заметила Bentley, которой пользуется жена Дмитрия Фирташа Лада.

Коломойский Боголюбов

Также поздравить юбиляра приходил старший сын бывшего генпрокурора Юрия Луценко Александр. В числе последних гостей с празднования ушел экс-глава СБУ Василий Грицак.

Среди гостей на празднике у Суркиса было немало соратников по фракции. В частности, его поздравил первый номер в избирательном списке «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко, один из ближайших соратников Виктора Медведчука Василий Нимченко, а также Наталия Королевская, Юрий Павленко и Александр Пузанов. Кроме того, возле отеля были замечены автомобили Нестора Шуфрича и Сергея Левочкина.

Около 21:00 на празднование приехал глава СБУ Иван Баканов. На входе в отель он встретился с первым помощником президента Зеленского Сергеем Шефиром. Около полуночи они вместе покинули «Интерконтиненталь». По данным авторов материала, за две недели до своего дня рождения Суркис посещал центральный офис СБУ на Владимирской, где располагается кабинет Баканова.

Кроме бывших «кварталовцев», на праздник к Суркису приходили и действующие актеры студии: Степан Казанин, Евгений Кошевой и Мика Фаталов. А из паркинга отеля выезжал автомобиль, зарегистрированный на мужа Елены Кравец.

Были замечены на празднике и депутаты от президентский партии «Слуга народа» - почетный президент группы компаний «1+1» Александр Ткаченко и основатель клиники «Борис» Михаил Радуцкий.

Все гости, посетившие юбилей Суркиса, уходили с праздника с подарочными пакетами Fendi.

Напомним, первый заместитель главы парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко в сговоре с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами и высокопоставленными должностными лицами, вероятно, причастны к выведению сотен миллионов гривен из нескольких государственных энергетических компаний.

Ранее СМИ также сообщали, что «Николаевоблэнерго» от братьев Суркисов перешло под управление соратника Порошенко.