Мэр Днепра Филатов выиграл пари у Зеленского: Центральный мост, который стал объектом спора, открыт после капремонта

7 сентября в Днепре, после окончания капитального ремонта, открыли Центральный мост, который стал объектом «спора» между Президентом Зеленским и мэром города Борисом Филатовым.

Об этом сообщил Борис Филатов на своей странице Facebook.

Отмечается, что около 6:00, возле Нового моста собрались коммунальщики, полицейские и представители СМИ. Все ждали открытия Нового моста. Примерно в 6:05 коммунальщикам дали команду разблокировать обе полосы. Первым по мосту с левого на правый берег проехал мэр Днепра Борис Филатов. Он остановился и поблагодарил всех присутствующих, после чего уехал по своим делам.

На своей странице он написал, что этот «спор» выиграл только Днепр и никто больше.

«Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр. Город, который я так люблю. Его выиграли вы все, днепряне, мои земляки. Держался ли за я своё кресло? Никогда. Я готов хоть завтра с ним расстаться, например, за аэропорт. Потому, что Днепр хочет летать. А ему обрезали крылья. Ровно в тот день, когда в Днепре будет открыт новый аэропорт, я готов написать заявление», - сообщает Филатов.

Отмечается, что на мосту со стороны левого берега появилась инсталляция, которая символизирует место главы Днепра. По словам Филатова, теперь каждый может посидеть в кресле, на которое он поспорил.

Напомним, городской голова Днепра Борис Филатов договорился с Президентом Владимиром Зеленским, что подаст в отставку, если Центральный мост, реконструкция которого началась в 2017 году, не отремонтируют до 14 сентября. Отмечалось, что если работы закончат в срок, Зеленский приедет на открытие моста.