Компания Apple переписала инструкции для голосового помощника Siri насчет ответов на вопроcы о феминизме и движению против сексуального насилия #MeToo.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой документы, переданные бывшим сотрудником компании.

В случае, если пользователь спросит Siri о подобных вещах, она должна обращаться к одной из трех команд: «не вовлекаться», «избегать» и, наконец, «информировать». Кроме того, механизм выбора ответов проработан таким образом, чтобы Siri говорила именно о «равенстве». Слово «феминизм» она не должна упоминать вообще.

Например, если спросить Siri, феминистка ли она, помощник ответит «Я считаю, что все люди должны быть равны», но других уточнений не даст.

Объясняя, почему Siri должна вести себя таким образом, компания указала, что помощника «необходимо защитить при работе с потенциально противоречивым контентом».

Документы также указывают, что Siri не должна вести себя так, будто она человек, или нарушать этические и моральные стандарты региона, где живет пользователь. Кроме того, помощник не имеет права навязывать пользователю свои принципы, ценности или мнение.

Напомним, как американская корпорация Apple прекратила контракты 300 сотрудников, которые были наняты для прослушивания голосового помощника Siri на устройствах пользователей.