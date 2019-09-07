Украина «вырвала» 35 своих граждан у России. Кто они?

В субботу, 7 сентября, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Как известно, в список для выдачи Украине политзаключенных в рамках обмена включили 24 пленных моряков, которые 25 ноября российские ВМС захватили в районе Керченского пролива в плен, и еще 11 политосужденных.

Издание «Преступности.НЕТ» собрало общую информацию по каждому из них.

Политзаключенные:

Олег Сенцов - родился 13 июля 1976, в Симферополе. Украинский кинорежиссёр, сценарист и писатель. Весной 2014 года после присоединения Крыма к Российской Федерации задержан российскими правоохранительным органами в Крыму по подозрению в терроризме. В августе 2015 года приговорён к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации диверсионной группы «Правого сектора» и проведении террористических актов на территории Крыма. Сенцов не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, заявил о применявшихся к нему пытках и назвал дело политическим и сфабрикованным. Ряд международных правозащитных и кинематографических организаций выступили в поддержку Сенцова.

Роман Сущенко - родился 9 февраля 1969, Николаев. Украинский журналист, корреспондент национального государственного агентства Укринформ. По утверждению ФСБ России — полковник, кадровый сотрудник военной разведки Украины, работавший под журналистским прикрытием. 30 сентября 2016 года арестован в России по обвинению в шпионаже, а 4 июня 2018 года признан виновным и приговорён к 12 годам заключения в колонии строгого режима.

Евгений Панов - задержан ФСБ в августе 2016 года. Тогда российские спецслужбы заявили о предотвращении в Крыму терактов против инфраструктуры полуострова. По версии следствия, нападения планировало организовать главное управление разведки Минобороны Украины. Панова назвали членом диверсионной группы из семи человек, якобы заброшенной на территорию Крыма.

Александр Кольченко - родился 26 ноября 1989, Симферополь. Украинский анархист, антифашист, левый общественный активист. Арестован 16 мая 2014 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации по обвинению в терроризме. 25 августа 2015 года приговорён в России к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Роман Сущенко Евгений Панов Александр Кольченко

Станислав Клих - родился 25 января 1974 года. Украинский журналист, историк. В августе 2014 арестован в России, где содержится под стражей по обвинению в совершении преступлений против федеральных войск, совершенных в ходе первой чеченской войны. В мае 2016 приговорен к 20 годам заключения. Также давал показания на Аресения Яценюка, якобы тот в 95 году участвовал в обороне Грозного на стороне чеченских повстанцев, позже заявил, что давал показания под пытками.

Николай Карпюк - родился 21 мая 1964, Великий Житин. Украинский общественный и политический деятель, бывший заместитель председателя партии УНА-УНСО а также член центрального совета Правого сектора. Участник конфликта в Приднестровье, грузино-абхазского конфликта, акции Украина без Кучмы. В марте 2014 был задержан при въезде в Россию, где содержится под стражей по обвинениям в преступлениях против федеральных войск, совершенных в ходе первой чеченской войны. В мае 2016 приговорен к 22,5 годам тюрьмы. Российская правозащитная организация «Мемориал» признала Николая Карпюка вместе со Станиславом Клыхом политзаключенными.



Станислав Клих Николай Карпюк

Павел Гриб - родился 1 июля 1998 года. Украинский студент, обвинённый в России в подготовке террористического акта, задержанный в Белоруссии 24 августа 2017 и тайно перевезённый на территорию России.

Алексей Сизонович - родился 23 марта 1956 года в селе Пинчуки Васильковского района Киевской области. Осуждён к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей по обвинению в совершении преступлений по подготовке террористического акта группой лиц по предварительному сговору, за незаконное хранение взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору, за незаконное пересечения государственной границы Российской Федерации. Формально находится под стражей с сентября 2016 года, фактически, вероятно, с 26 августа 2016 года.

Павел Гриб Алексей Сизонович

Владимир Балух - родился 8 февраля 1971, Серебрянка, Крымская область. Украинский общественный активист, фермер. После присоединения Крыма к России в 2014 году остался гражданином Украины, отказавшись от российского гражданства. 10 июня 2016 года Владимир Балух был осуждён Раздольненским районным судом по ст. 319 Уголовного кодекса РФ («Оскорбление представителя власти») до 320 часов обязательных работ в связи с тем, что он оскорбил сотрудника полиции, который участвовал в проведении у него обыска 14 ноября 2015 года. Позже при обыске сотрудниками ФСБ на чердаке дома обнаружили 89 патронов калибра, часть которых была пригодна для стрельбы. 4 августа 2017 года Раздольненский районный суд приговорил Владимира Балуха к трём годам и семи месяцам колонии общего режима

Артур Панов - родился 24 февраля 1998 года, в Луганской области. Украинский блогер, активист Евромайдана, независимый журналист, правозащитник. В декабре 2015 года о нем впервые стало известно после того, как Панов при невыясненных обстоятельствах оказался в российском СИЗО. Российские власти обвинили его в подготовке террористического акта в РФ, хотя сам подросток все обвинения в свой адрес отрицал. В свою очередь украинские власти утверждали, что Панов был похищен на территории Украины, после чего передан представителям российских спецслужб, которые незаконно вывезли его в Россию. По официальной версии Следственного Комитета России Панов был задержан на территории России 5 декабря 2015 года, в Ростове-на-Дону по подозрению в работе на военную разведку, а до момента задержания проживал там как минимум неделю. Вёл в соцсети группу, названную в честь леворадикальной немецкой организации «Фракция Красной Армии».

Эдем Бекиров - родился 6 февраля 1961 года. Житель Генического района Херсонской области Украины. Активист крымскотатарского национального движения. Обвиняется по ч. 2 ст. 222 («Незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов и взрывчатых веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору», до шести лет лишения свободы) и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору», до 8 лет лишения свободы). Под стражей был с 12 декабря 2018 года по 27 августа 2019, когда был отпущен под обязательство о явке в суд.

Пленные моряки:

Юрий Будзило - 1972 года рождения, Одесская область. Мичман РБ «Яны Капу». По словам жены Ирины, несмотря на возраст, планирует уйти на пенсию только после восстановления мира в Украине. Адвокат Айдер Азаматов описывает Юрия Будзило как морально устойчивого.

Вячеслав Зинченко - МБАК «Никополь», старший матрос, 1998 г.р.

Андрей Опрыско - самый старший из украинских моряков, попавших в плен (1971 г.р., Львовская область), МБАК «Никополь», старший матрос.

Сергей Цибизов - МБАК «Никополь», матрос, 1997 г.р., Хмельницкая область.

Андрей Артеменко - 1994 года рождения, Новоукраинка (Кировоградская область), старший матрос МБАК «Бердянск». Один из трех моряков, которые получили ранение. Студент заочного отделения факультета «Кораблевождение» Института военно-морских сил Украины Одесской морской академии.

Владимир Терещенко - РБ «Яны Капу», старший матрос, 1994 г.р., Днепр.

Евгений Семидоцкий - РБ «Яны Капу», матрос, 1998 г.р., Луганская область, вырос в поселке Троицкое. После 9-го класса получил образование слесаря по ремонту автомобилей. Мечтал стать матросом, поэтому пошел на службу по контракту.

Виктор Беспальченко - 1987 года рождения, Херсонская область. Старший матрос РБ «Яны Капу», до начала аннексии Крыма Россией служил старшим матросом катера «Херсон». В марте 2014 года оказался в числе украинских моряков, заблокированных российскими военными на озере Донузлав.

Андрей Шевченко - РБ «Яны Капу», мичман, 1991 г.р., село Широкое Белгород-Днестровского района Одесской области. В 1994 г. умер отец, и Андрей со старшими сестрами воспитывался мамой. В 2011 г. окончил Белгород-Днестровский рыбопромышленный техникум, и в том же году подписал контракт с Военно-морскими силами ВСУ.

Владимир Варимез - 1992 г.р., Одесская область, старший матрос РБ «Яны Капу». На флоте служит с 2012 года. Выпускник Измаильского высшего профессионального училища (известного еще как «Девятка»). Службу матросом начал в Крыму, после аннексии полуострова Россией продолжил служить уже в Одессе.

Михаил Власюк - 1984 г.р., Киев, старший матрос РБ «Яны Капу».

Богдан Головаш - 1996 г.р., Полтавская область, старший матрос МБАК «Бердянск». Бывший курсант Академии Военно-морских сил имени Нахимова в Севастополе. После аннексии Крыма Россией покинул полуостров и продолжил учебу в Одессе.

Сергей Чулиба - РБ «Яны Капу», старшина, механик, 1992 г.р. Херсонская область город Каховка. До аннексии Крыма Россией служил в рядах ВМС Украины на катере «Херсон». В марте 2014 года оказался в числе украинских моряков, заблокированных российскими военными на озере Донузлав.

Олег Мельничук - РБ «Яны Капу», командир, старшина, 1995 г.р., Черкасская область. Выпускник отделения военной подготовки Мореходного колледжа технического флота Одесской морской академии. В 2014 году, после срочной службы в рядах Вооруженных сил Украины, продолжил карьеру военного как контрактник. По словам адвоката Эдема Семедляева, во время захвата «Яны Капу» «подвергся физическому воздействию, но сильно не били».

Богдан Небылица - МБАК «Никополь», командир, старший лейтенант, 1994 г.р., Сумская область. Один из тех курсантов Академии Военно-морских сил имени Нахимова в Севастополе, которые в марте 2014 года прославились исполнением гимна Украины.

Владислав Костышин - МБАК «Никополь», старшина I статьи, 1994 г.р., Черкасская область. Бывший курсант Академии Военно-морских сил имени Нахимова в Севастополе, после аннексии Крыма продолжил учебу в Институте военно-морских сил в Одессе. На бронекатере проходил стажировку.

Сергей Попов - МБАК «Никополь», капитан-лейтенант, 1991 г.р., Донецкая область. До аннексии Крыма Россией служил на полуострове. После переехал служить в Одессу.

Юрий Безъязычный - 1990 года рождения, город Одесса. Старший матрос МБАК «Бердянск», студент третьего курса Одесского национального морского университета. «Великолепно держится, не давал показаний, считает себя военнопленным», – сообщал адвокат пленного моряка Сергей Легостов.

Роман Мокряк - МБАК «Бердянск», командир, лейтенант, 1986 г.р., Кировоградская область. В рядах ВМС Роман Мокряк – с 2009 года. До аннексии Крыма служил на подлодке «Запорожье» в Севастополе. После переезда на материк – на ракетном катере «Прилуки» в Одессе.

Андрей Эйдер - самый младший из захваченных украинских моряков: в декабре ему исполнилось 19 лет (1999 г.р., Одесса), матрос МБАК «Бердянск». Второй моряк, который получил ранение во время захвата. В 2018 году окончил Одесский профессиональный лицей морского транспорта.

Андрей Драч - МБАК «Никополь», офицер контрразведки СБУ. Один из двух сотрудников Службы безопасности Украины на борту захваченных кораблей. Как объяснили в СБУ, контрразведчики на кораблях – нормальная практика всех государств, и ни о каких тайных операциях, вопреки заявлениям российских властей, речи не идет. Согласно заявлению СБУ, Андрей Драч – один из курсантов Академии Военно-морских сил имени Нахимова в Севастополе, которые в марте 2014 года прославились исполнением гимна Украины в момент, когда российские военные спускали украинский флаг с флагштока учебного заведения. Окончил учебу уже на материке – в Институте военно-морских сил Одесской морской академии.

Владимир Лесовой - РБ «Яны Капу», капитан 3 ранга, 1984 г.р.

Денис Гриценко - 1984 г.р., Николаев, капитан 2 ранга МБАК «Бердянск»,

Василий Сорока - МБАК «Бердянск», сотрудник контрразведки СБУ, старший лейтенант, 1991 г.р., Одесская область. Один из членов экипажа, получивших ранение во время захвата катера российскими пограничниками. По данным СБУ, с начала военной агрессии России против Украины исполнял боевые задания, в том числе на Донбассе.