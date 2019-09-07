В СБУ заявили, что с начала войны в Донбассе удалось вернуть из плена более 3 тысяч украинцев

Службе безопасности Украины с первых дней российской агрессии удалось вернуть 3 тысячи 280 наших граждан, которые находились на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в СБУ поздравили 35 украинцев, которые вернулись на родину после длительного пребывания в России.

«Среди освобожденных украинцев двадцать четыре моряки с военных кораблей, которые были захвачены спецслужбами РФ в Керченском проливе. Двое из них - сотрудники СБУ. В Украину вернулись также политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Владимир Балух, Павел Гриб, тяжелобольной крымскотатарский активист Эдем Бекиров», - говорится в сообщении.

Согласно процедуре другой стороне передано 35 человек. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств. Их освобождение происходило с четким соблюдением украинского законодательства и процессуальных норм. Обмен проводился под наблюдением Международного комитета Красного Креста.