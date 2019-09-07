Нардеп от Порошенко поблагодарила Зеленского и его команду за возвращение на родину 35 украинцев

Нардеп от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко поблагодарила действующего президента Украины Владимира Зеленского и его команду за возвращение 35 украинцев на родину из России.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Украина своих не кидает! Так было, так есть и так будет. Поздравляем украинских моряков и пленников Кремля на свободе! Это счастливый день и событие, которое все мы ожидали. Счастливая наших, которые на свободе, по их многострадальные семьи. Бесконечно восхищаюсь мужеством и патриотизмом украинских пленников, которых не сломила тюрьма, и силой их семей, которые боролись за своих близких. СПАСИБО всем, причастным к освобождению. Президенту Зеленскому, его команде, чиновникам, дипломатам, СБУ, ГПУ, омбудсмену, всем переговорщикам», - написала Геращенко.

Особую благодарность она выразила группе, которая была сформирована еще президентом Петром Порошенко и представляла Украину на слушаниях морского трибунала в Гамбурге, «потому что без этого решения в пользу Украины с требованием немедленного освобождения моряков и кораблей, не было бы сегодняшнего счастливого дня».

«Благодарение всем причастным к переговорам и освобождения, знаю, какой это тяжелый, изнурительный процесс. Также спасибо всем людям доброй воли со всего мира, которые эти долгие годы и месяцы поддерживали УКРАИНУ и наших пленников, требовали их освобождения, выходили на митинги, поддерживали семьи», - отметила она.

Также она добавила, что ее команда так же преданно боролась за пленников и моряков и готова была передать РФ осужденных в Украине россиян в обмен на политзаключенных Кремля.

«Неоднократно передавали списки с фамилиями большинства из тех, кого сегодня передали Москве, чтобы извлечь наших. Жаль, что Кремль годами блокировал этот процесс и украл несколько лет жизни в Украинско политзаключенных и их семей. Но слава Богу, что наконец украинские герои на воле. Эмоции переполняют. Добро пожаловать в Украину! Это новость, которая объединяет страну и всех украинцев, всех людей доброй воли», - заявила нардеп.

При этом, Ирина Геращенко пожелала команде президента Владимира Зеленского, чтобы как можно быстрее состоялся следующий этап освобождения и удалось вытащить всех украинцев с ОРДЛО, которых там пытают годами.

«Не забываем обо всех других наших пленников и дай Бог сил вытащить всех», - написала Ирина Геращенко.

«РР.SS. В декабре 2017 РФ вместе с ОРДЛО пытались включить россиян, осужденных в Украине, и списки на передачу ОРДЛО. Команда Порошенко тогда выдержала огромное давление, в том числе извне, и шантаж РФ, но мы четко заявили, что россиян передадим только РФ в обмен на политзаключенных Кремля: Сенцова, Сущенко, Кольченко, Панова, Гриба, Карпюка, Клих, других. Сегодняшний день показывает, что это было правильно», - добавила она.

Напомним, что Ирина Геращенко участвовала в переговорах по освобождению Надежды Савченко.