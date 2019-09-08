«Получается, Николаевская область «лоховская», - в центре города прошел мини-пикет против назначения Стадника главой ОГА

В воскресенье, 8 сентября, в центре Николаева, у дома творчества на Адмиральской прошел мини-пикет против назначения Александра Стадника на должность главы Николаевской областной государственной администрации.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что в начале текущей недели в Офисе Президента Владимира Зеленского окончательно определились с кандидатурой нового главы Николаевской областной государственной администрации. Речь идет о киевском налоговике Александре Стаднике. В то же время будущий глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник задекларировал несколько квартир, иномарок и почти миллион гривен наличными средствами.

Митинг сначала планировали провести у стен областного совета, однако небольшое количество людей до 20 человек собрались у дома творчества. Митингующие держали в руках плакаты «Тебе плевать Одесса или Николаев, а нам нет», «Саша, давай губером ко мне» (на постере изображена жена Александра Стадника на экзотическом пляже), а также «Предприниматель года. Наработала» с изображением жены Александра Стадника возле автомобиля Mercedes.

Один из организаторов пикета Виталий Новицкий объяснил прессе суть пикета, который состоит в том, что Александр Стадник не должен находиться в кресле главы ОГА из-за его несоразмерных работе в налоговой службе доходов, а также тому факту, что до этого его кандидатура рассматривалась в качестве главы Одесской ОГА.

— Господин Стадник пришел кандидатом в Одесскую область, кандидатом в главы областной государственной администрации, где не был принят и не был назначен. Сейчас существуют предпосылки для назначения Стадника руководителем областной государственной администрации. Мы хотим выразить свое недоверие этому решению Президента и мы хотим обратить его внимание на то, что такое назначение не повлечет за собой ничего хорошего, - сказал Виталий Новицкий.

Виталий Новицкий В комментариях журналистов Новицкий рассказал о том, что на митинг пришли военнослужащие и объяснил маленькое количество пришедших тем, что пикет организовывали быстро.

В то же время один из протестующих Александр Янцен отметил, что, в случае, если назначение произойдет, может собрать более двух тысяч людей, напомнив о событиях в Николаеве в 2014 году, когда пророссийские силы пытались захватить здание Николаевского облсовета.

— Мы можем собрать опять эти 2,5 тысячи людей. Сегодня людей мало, но эта основная масса приведет в среду, если будет принято назначение, 10, 20, 30 человек, сто человек, и мы покажем, что мы не хотим. Мы четко огласили свою позицию. Мы говорим о том, что губернатор должен быть из Николаевской области, должен понимать проблемы города Николаева и должен быть не из тех людей, которые работают на 15 тысяч зарплаты и ездят – жена на Майбахе, он тоже на какой-то крутой тачке. Уже задолбало это, сколько можно, - сказал Янцен.

Янцен также заявил, что среди тех, кого рассматривали в качестве кандидатов на пост главы ОГА, были достойные люди, но отказался назвать фамилию, чтобы не «лоббировать» чью-то кандидатуру. Также он заявил, что должность Стадника «купили», заплатив кому-то определенную сумму, но и эту информацию отказался раскрывать, отметив, что этим займутся правоохранительные органы.

Александр Янцен — Получается, что Николаевская область – самая лоховская, сюда можно кого-то прислать, срубить бабла и уехать. Мы говорим, что такого не будет. (...) Есть люди, которые проходили, люди из нашей области. Я не буду называть фамилию только по одной причине – чтобы не было, что мы якобы кого-то лоббируем. Мы лоббируем свои интересы. А наши интересы – это отсутствие товарища Стадника на должности главы администрации Николаевской области. (...) Рассматривались три кандидатуры, они уже прошли полиграф и так далее. Но буквально за одну ночь все поменялось. Потому что занесли денег, я не говорю, что Президенту, ему эти деньги неинтересны. Но есть обязательно какой-то решала, который все решает, - отметил Александр Янцен.

По прошествии 15 минут митинг был завершен. Отметим, что в 2014 году Янцен побил пророссийского политика Олега Царева, который приехал в Николаев.

Напомним, николаевские народные депутаты Игорь Копытин, Александр Гайду и Игорь Негулевский недовольны кандидатурой Александра Стадника на пост главы Николаевской облгосадминистрации.