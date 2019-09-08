В Николаеве на Соборной площади убрали забор – теперь можно увидеть процесс реконструкции

В Николаеве в воскресенье, 8 сентября, на Соборной площади убрали ограждение, которое ранее «прятало» за собой ход реконструкции площади.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Так, с самого утра зеленое ограждение стали снимать рабочие. Ранее оно закрывало собой процесс реконструкции, однако, за ним можно было следить через камеры видеонаблюдения. Кроме того, в самом заборе было проделано несколько «смотровых окошек». Теперь же, когда покрытие площади почти готово, её открыли и для взора прохожих. Сейчас там все еще можно увидеть немало рабочих, которые воплощают в жизнь остальные части площади – фонтаны, лавки и т.д.

Напомним, что на День города празднование будет проходить и на Соборной площади. Также недавно мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в будущем хотел бы провести на площади чемпионат по волейболу, а арочному фонтану придумать романтическую городскую легенду.

Ранее сообщалось, что Соборная площадь может остаться без лавочек и деревьев, если депутаты не выделят оставшиеся ₴12 миллионов.