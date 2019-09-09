Японская компания выпустила новый плеер-«кассетник» – в нем будут тачскрин и система Android

Компания Sony представила новый плеер Walkman в честь 40-летия с выхода первого портативного устройства для проигрывания музыки.

Об этом сообщает «Liga.Tech».

В Берлине 6 сентября стартовала крупнейшая выставка потребительской электроники Европы IFA 2019. На ней мировые техно-гиганты хвастаются разработками.

Новый Walkman – плеер на операционной системе Android с тачскрин-дисплеем, объемом памяти 16 ГБ и возможностью работать с другими устройствами через Wi-Fi. Он имитирует кассетный проигрыватель – за это отвечает экранная заставка, имитирующая играющую магнитофонную кассету, а также специальный мягкий чехол. Цена плеера в Европе пока неизвестна, но его продажи стартуют в Австралии в декабре по цене около 600 долларов.

Напомним, что ранее в Apple объявили о выпуске сразу трех новых iPhone.