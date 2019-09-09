В Николаеве жильцы жалуются, что уже месяц сидят без газа из-за поврежденной трубы

В Николаеве жильцы дома по улице 1-й Слободской, 44 пожаловались на то, что уже месяц у них отключен газ из-за того, что на газовую трубу упала ветка и повредила ее.

Об этом жительница дома написала в группе Contact Center при Николаевском городском совете на Facebook.

По ее словам, авария произошла 9 августа и месяц 9 семей с детьми сидят без газа. На жалобы реакции не было.

«Написали заявление, ни один номер Николаев газа не отвечает (...). Как мы понимаем, вина не наша и трубу должны делать не за наш счет», - написала девушка.

В то же время в АТ «Николаевгаз» рассказали, что дом по этому адресу находится не на балансе предприятия. Для того, чтобы устранить поломку, заявление в «Николаевгаз» должен написать балансодержатель этого газопровода, после чего работники предприятия составят смету с соответствующей оплатой и устранят поломку. Однако заявления от владельца не было. В свою очередь, ответ на жалобу жильцов уже готов.

«Дело в том, что этот газопровод не у нас на балансе, мы не обслуживаем его бесплатно, мы можем его обслужить, сделать, но только по заявлению владельца газопровода. И мы тогда писали письма на этих балансодержателей о том, что мы можем отремонтировать газопровод при наличии от вас заявления. Мы готовим смету, они оплачивают, мы ремонтируем. Но реакции никакой не последовало с той стороны. А теперь жильцы написали жалобу о том, что они сидят без газа. Странно, что собственник жилья не отреагировал. Эта жалоба зарегистрирована, подготовлен ответ, уже завтра его будут отправлять жильцам», - рассказали в «Николаевгазе».

Напомним, на конец августа 2019 года почти 235 тысяч потребителей газа в Николаевской области имеют задолженность, а это почти 67% от общего количества потребителей.