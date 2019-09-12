«Медико – Природничий Університет» на научном пикнике!

7 сентября студенты и преподаватели «Медико – Природничий Університет» участвовали в Научном Пикнике, который проходил в дружеской и познавательной атмосфере.

Гости и участники мероприятия получили море положительных эмоций, новых знаний и навыков!

Спасибо большое организаторам, Елене Кучер и Марии Пасечник!

«Медико – Природничий Університет» постоянно развивается, принимает участие и организовывает конференции, участвует в различных мероприятиях города Николаева, Херсона, Одессы.

«Медико – Природничий Університет» приглашает всех желающих поступить на вечернюю, заочную, дистанционную формы обучения по специальностям:

223 МЕДСЕСТРИНСТВО

Специализации:

- сестра медицинская по косметическим процедурам (косметолог, подолог);

- менеджмент и управление в области охраны здоровья (с правом занимать должность старшей и главной медицинской сестры в ЛПУ, здравпунктах и ФАПах);

- сестра медицинская по массажу и лечебной физкультуры (специалист в области физической терапии, эрготерапии);

- сестра медицинская по стоматологии (ассистент врача стоматолога);

- сестра медицинская по диетическому питанию.

053 ПСИХОЛОГИЯ

Специализации:

- практическая психология;

- медицинская психология.

Телефоны приемной комиссии: (096)-305-05-96, (095)-443-67-79, (093)-608-62-97.

Адрес: г.Николаев, пр.Богоявленский 43-А

Сайт: http://vnz-mpu.com.ua/

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«Медико – Природничий Університет» приглашает всех желающих получить высшее медицинское образование!