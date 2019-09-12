«Пляжный мусор», «Восхождение мертвеца» и «Трогательное доверие»: Опубликованы лучшие фото дикой природы за 2019 год

Лондонский музей естествознания опубликовал лучшие фотографии дикой природы, которые принимают участие в борьбе за награду Wildlife Photographer of the Year.

Имена победителей станут известны 15 октября.

Среди фоторабот снимки, на которых запечатлены последствия загрязнения природы человеком и кадры из жизни диких животных.

EDUARDO DEL ÁLAMO RALF SCHNEIDER

«Если бы пингвины могли летать»: пингвины Генту — самые быстрые водоплавающие пингвины, в воде их скорость может достигать 36 км/ч. На фото птица что есть сил борется за свою жизнь, спасаясь от преследующего ее леопардового тюленя. Категория «Поведение: млекопитающие»

«Спать как тюлень Уэдделла»: тюлень Уэдделла спит, крепко прижав к туловищу ласты, в гавани Ларсена на острове Южная Георгия. Здесь животное находится в относительной безопасности от хищников, таких как косатки и леопардовые тюлени. Тюлень Уэдделла — впечатляющий дайвер и способен погружаться под воду на глубину более 500 метров и находиться там больше часа. От холода млекопитающее защищает толстый слой жира под кожей. Категория «Черно-белая фотография»

JASON BANTLE

«Удачный взлом»: игривая самка енота высунула морду через отверстие в лобовом стекле Ford Pinto 1970-х годов, Канада. В этом заброшенном автомобиле она организовала убежище для себя и своих детенышей — дырка в стекле достаточно маленькая, чтобы через нее не могли проникнуть койоты. Категория «Дикая природа и городская среда»

PETER HAYGARTH RANK DESCHANDOL ALEXANDER MUSTARD

«Ссора большой кошки и собак»: пожилой гепард оказался в окружении стаи африканских собак. Оба вида находятся под угрозой исчезновения — каждого из них осталось не больше 7000 особей. Снимок сделан на территории частного заповедникп Zimanga в провинции Квазулу-Натал в Южно-Африканской республике. Категория «Млекопитающие: поведение»

«Восхождение мертвеца»: запечатленный на этом снимке долгоносик, цепляющийся за стебель папоротника, на самом деле мертв. Три растения, напоминающие усики или антенны, на самом деле являются плодами грибка-паразита — он буквально врастает в тело насекомого, пожирает его и делает из него «зомби». Категория «Растения и грибы»

Косяк шестиполосых каранксов, кружащих вокруг рифа на дне Красного моря. Подобное поведение типично для них перед спариванием, а также помогает им защититься от хищников. Категория «Черно-белая фотография»

THOMAS P. PESCHAK

«Трогательное доверие»: любопытный юный серый кит приближается к человеку, свесившему руки из лодки. В лагуне Сан-Игнасио в Мексике животные не боятся людей и близко подплывают к лодкам, позволяя пощекотать себе спину. Более того, самки поощряют своих детенышей взаимодействовать с людьми, при этом контролируя ситуацию. Категория «Дикая природа: фотожурналистика»

MATTHEW WARE DIANA REBMAN

«Пляжный мусор»: на этой фотографии запечатлена черепаха, оказавшая жертвой загрязнения Мирового океана: вокруг ее шеи оказалась накинута петля из мусора, привязавшая животное к старому пляжному шезлонгу. Атлантическая ридлея — самая маленькая из всего семейства морских черепах. Обитают в Мексиканском заливе и юго-западной части Флориды. Вид занесен в Красную книгу МСОП и находится под угрозой вымирания. Категория «Дикая природа: фотожурналистика»

«Холодный напиток»: на японском острове Хоккайдо фотограф Диана Ребман обнаружила целую стаю черноголовых гаичек и длиннохвостных синиц, утоляющих жажду, обгрызая сосульку. Категория «Поведение: птицы»

ADRIAN HIRSCHI MINGHUI YUAN RODRIGO PEREZ GRIJALBO

Новорожденный гиппопотам держался своей матери, пока на них не напал самец на мелководье озера Кариба в Зимбабве. Он схватил детеныша и явно намеревался его убить, пока обезумевшая мать наблюдала за этим. «Инфантицид» среди гиппопоптамов встречается редко и, как правило, является следствием стресса, в котором оказались животные, например, из-за засухи. Категория: «Млекопитающие: поведение»

Коконовая клетка длиной 4 см, которая защищает гусеницу, пока она превращается в куколку. Категория «Поведение: беспозвоночные»

Трехпалый ленивец висит на дереве в национальном парке «Соберания» в Панаме. Категория «Дикая природа: молодые фотографы от 11 до 14 лет»

Напомним, что ранее National Geographic выбрал победителей конкурса Лучшей тревел-фотографии.