Украинские полярники нашли «затерянную» пещеру в Антарктиде с озерами и рекой

Украинские полярники обнаружили в Антарктиде «затерянную» ледниковую пещеру, которая оказалась в три раза больше, чем считалось ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Вход в пещеру нашли участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которые сейчас находятся в годовой «зимовке» на антарктической станции Академик Вернадский. Руководитель экспедиции Игорь Дикий рассказал, что вход в пещеру был с противоположного от станции острова, под вершиной ледника, но за несколько лет вход завалило.

- Поэтому мы решили заняться поисками входа в пещеру. Было несколько неудачных попыток найти его со стороны пролива Пенола. А вот в леднике со стороны старой британской базы-музея — домика Ворде — нам повезло: мы нашли вход в «затерянную» пещеру, — пояснил Дикий.

Полярники очень удивились, увидев, что пещера в три раза больше, чем считалось ранее. Общая длина ходов составляет около 200 метров, расположенных в три этажа.

На нижнем маршруте полярники обнаружили замерзшее озеро, а затем огромную площадку высотой 12 м и шириной 8 м. В этом зале участники экспедиции также увидели подледную реку и два озера. Из водоемов были отобраны вода и лед для гидрохимического анализа и дальнейших исследований.

Помимо этого, на глубине около 20 м полярники нашли в одной из ледовых глыб перо птицы. По их мнению, оно не принадлежит пингвину, поскольку имеет широкое опахало. Образцы пера исследуют и доставят в Украину для дальнейшего анализа.

Напомним, на Хортице археологи нашли святилище, которому около 5 тысяч лет.