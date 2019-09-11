Почти половина вынужденных переселенцев с Донбасса уже устроили жизнь на новом месте и не планируют возвращаться

Число вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса, которые готовы остаться жить в новых общинах, вырос за год на 10%.

Об этом сегодня сообщила старшая координатор проектов IFES в Украине Надежда Пашкова на презентации опроса внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по вопросам их участия в выборах и политических предпочтений, пишет «Остров».

- Сейчас 27% ВПЛ согласны остаться жить в той громаде, а 15% скорее согласны. То есть можно сказать, что 43% ВПЛ уже довольны своей жизнью, которую построили в новой громаде, они уже интегрировались. Этот показатель изменился, увеличился на 10% за год, - отметила Пашкова.

Согласно опросу, показатель тех, кто хочет вернуться обратно, уменьшился на 5%. Только 18% переселенцы готовы вернуться, если ситуация улучшится и будут условия для безопасного возвращения. 6% опрошенных рассматривают возможность переезда, но на подконтрольную Украине территорию.

Национальный опрос внутренне перемещенных лиц направлен на изучение их уровня знаний и отношения к политическому и избирательному процессу и участию в выборах в Украине. Опрос проведен в феврале-марте 2019 года, было опрошено 2063 переселенца.

Напомним, известные переселенцы заявили о намерении отметить день города в родном Луганске.