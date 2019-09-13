В Николаеве мэрия подсчитает пассажиропоток в трамваях и троллейбусах – контролеры будут проверять билеты и льготников

В Николаеве мэрия и «Николаевэлектротранс» проведут подсчет пассажиропотока в трамваях и троллейбусах.

Об этом сообщили в управлении транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций горсовета.

Подсчет проведут в целях совершенствования пассажирских перевозок, оптимизации сети городского электротранспорта и объема льготных перевозок. Участие в мероприятиях примут специалисты департамента труда и социальной защиты населения совместно с работниками «Николаевэлектротранса». 17-18 сентября подсчет пассажиропотока проведут в трамваях, а 24-25 сентября – в троллейбусах.

«Просим горожан с пониманием отнестись к просьбе контроллеров предъявлять пенсионные удостоверения, удостоверения льготника или билеты, подтверждающие право проезда, при необходимости отвечать на вопросы», - сообщили в мэрии.

Напомним, ранее в Николаевской мэрии подписали кредитный договор с ЕБРР на €20 миллионов на покупку новых троллейбусов.