Артисты независимой театральной платформы позвали николаевцев на спектакль «Египетский помещик» в облсовет

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13 сентября в Николаеве пройдет спектакль по мотивам повестей писателя Антона Чехова «Египетский помещик».

Об этом в своем видеообращении рассказали актеры независимой театральной платформы.

Сыграв сценку, где они якобы просят у главы областного совета Виктории Москаленко разрешение на проведение спектакля в здании облсовета, артисты пригласили николаевцев посмотреть представление.

«Земляки! Николаевцы! И гости Николаевской области! Мы будем рады видеть вас в пятницу, 13 числа, в пять часов вечера, на спектакле по Антону Павловичу Чехову «Египетский помещик», в сессионном зале Николаевского областного совета. С любовью к вам, независимая театральная платформа», - сказали артисты.

Юлия Акимова

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русскийобщество