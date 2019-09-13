Артисты независимой театральной платформы позвали николаевцев на спектакль «Египетский помещик» в облсовет

13 сентября в Николаеве пройдет спектакль по мотивам повестей писателя Антона Чехова «Египетский помещик».

Об этом в своем видеообращении рассказали актеры независимой театральной платформы.

Сыграв сценку, где они якобы просят у главы областного совета Виктории Москаленко разрешение на проведение спектакля в здании облсовета, артисты пригласили николаевцев посмотреть представление.