Секретарь горсовета Николаева просит найти виновных в том, что в школе №3 за четыре года не доделали стадион и теперь он разрушается

Секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова просит директора департамента противодействия коррупции Андрея Ермолаева провести расследование по ремонту стадиона в школе №3, а именно какой ущерб нанесен бюджету из-за того, что работы не были завершены и теперь покрытие испортилось.
Об этом речь шла в пятницу, 13 сентября, в ходе заседания исполкома Николаевского городского совета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Так, Татьяна Казакова отметила, что в 12 сентября в школе по факту недостроя стадиона было проведено рабочее совещание. Целью этого совещания должно было стать составление акта о повреждениях стадиона, однако составить его не удалось, потому что на встречу не пришел проектант. В связи с этим, она попросила мэра Александра Сенкевича дать поручение директору департамента противодействия коррупции Андрею Ермолаеву предоставить этот акт, где в денежном эквиваленте будут зафиксированы денежные потери, которые понесут чиновники или другие лица, которые виновны в разрушении стадиона.
— И услышать предложения от Ермолаева, кто виноват. Потому что я считаю, что финансирование этого стадиона невозможно до тех пор, пока не будет компенсирована эта сумма (ущерба, - ПН) из кармана тех чиновников, которые это допустили.
В свою очередь, мэр Александр Сенкевич дал соответствующее поручение.
Помимо этого, директор департамента финансов Вера Святелик сообщила, что на стадион школы №3 в этом году было выделено 2 миллиона 600 тысяч гривен.
— Вопрос не в выделении денег на стадион. Более того, профинансировать сейчас стадион мы не сможем до тех пор, пока мы не определим, кто компенсирует тот ущерб, который был нанесен стадиону. Вот и все. Полтора года не выделялись деньги, – ответила Татьяна Казакова.
Мэр Александр Сенкевич предложил дождаться результатов проверки и тогда обсуждать, кто должен все компенсировать. Также он отметил, что стоимость этого стадиона с момента начала работ до момента отыгрывания тендера увеличилась в два раза.
— Насколько я помню, сумма в 4,5 миллиона гривен увеличилась до 12 миллионов гривен. Поэтому, давайте мы дождемся расследования Андрея Ермолаева, он всю даст информацию, какой ущерб был нанесен, сколько денег запланировано и сколько было сделано работ, - подытожил мэр.
Напомним, как секретарь горсовета Николаева Татьяна Казакова возмутилась, что в школе №3 за четыре года не доделали стадион, а мэр Александр Сенкевич заявил, что еще нужно 4,5 миллиона гривен.