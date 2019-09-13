Секретарь горсовета Николаева просит найти виновных в том, что в школе №3 за четыре года не доделали стадион и теперь он разрушается

Секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова просит директора департамента противодействия коррупции Андрея Ермолаева провести расследование по ремонту стадиона в школе №3, а именно какой ущерб нанесен бюджету из-за того, что работы не были завершены и теперь покрытие испортилось.

Об этом речь шла в пятницу, 13 сентября, в ходе заседания исполкома Николаевского городского совета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, Татьяна Казакова отметила, что в 12 сентября в школе по факту недостроя стадиона было проведено рабочее совещание. Целью этого совещания должно было стать составление акта о повреждениях стадиона, однако составить его не удалось, потому что на встречу не пришел проектант. В связи с этим, она попросила мэра Александра Сенкевича дать поручение директору департамента противодействия коррупции Андрею Ермолаеву предоставить этот акт, где в денежном эквиваленте будут зафиксированы денежные потери, которые понесут чиновники или другие лица, которые виновны в разрушении стадиона.

— И услышать предложения от Ермолаева, кто виноват. Потому что я считаю, что финансирование этого стадиона невозможно до тех пор, пока не будет компенсирована эта сумма (ущерба, - ПН) из кармана тех чиновников, которые это допустили.

В свою очередь, мэр Александр Сенкевич дал соответствующее поручение.

Помимо этого, директор департамента финансов Вера Святелик сообщила, что на стадион школы №3 в этом году было выделено 2 миллиона 600 тысяч гривен.