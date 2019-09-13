«Сядем без прессы и определим правила игры»: Исполком Николаевского горсовета на закрытом заседании переделает регламент

В Николаеве в пятницу, 20 сентября мэр назначил закрытое заседание исполнительного комитета, чтобы переделать существующий регламент.

Такое решение поддержал в пятницу, 13 сентября, мэр Николаева Александр Сенкевич, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Данный вопрос поднял член исполкома Владимир Тимошин. Стоит отметить, что не в первый раз Владимир Тимошин возмущается тому, что чиновники каждый раз выносят с голоса какие-то проекты решения на заседание исполкома и его члены не успевают с ними ознакомится. В частности, Владимир Тимошин предложил лишать премий чиновников, которые нарушают регламент и выносят проекты решений на рассмотрения за день до заседания.

— Есть предложение, давай соберемся без прессы в следующую пятницу на исполком. Выработаем этот регламент, давайте уберем эти 2 дня. Если нужно в оперативном порядке решать вопросы, то давайте в регламенте это пропишем. Но, пока у нас существует регламент, мы каждый раз нарушаем. Одно и то же каждый исполком, давайте соберемся и переделаем регламент. Он неэффективный, в телефонном режиме так в телефонном режиме и так далее, – предложил Владимир Тимошин.

В частности, мэр поддержал Владимира Тимошина и попросил организационный отдел вместе с юридическим департаментом проработать нюансы, которые постоянно возникают на заседаниях. Такое тайное заседание он назначил на пятницу, 20 сентября.

— На любое время. Давай сядем без прессы, без никого и определим правила игры и всем будет понятно, что эти вопрос не оговариваются: одни вопросы можно за день, другие за два часа до исполкома, – подытожил Владимир Тимошин.

Напомним, как Владимир Тимошин ранее обратился к секретарю горсовета Татьяне Казаковой с просьбой на ближайшем заседании сессии рассмотреть вопрос касательно прекращения полномочий нынешнего состава исполкома. Позже, член исполнительного комитета Николаевского городского совета Владимир Тимошин попросил мэра Александра Сенкевича исключить его из состава исполкома - «Закон нарушается в течение года. Я буду вам мешать».