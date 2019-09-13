Из плохого масла получится плохое тесто. Надеюсь, президент не верит в магию

Недавно прорабатывал слоеное тесто. Я на 100% знал, что из плохого масла получится херовое тесто. Но я решил... не знаю, что я там решил, но, конечно, в итоге я испортил и масло и другие продукты.

Зачем я это сделал? Наверное, хотелось верить, что произойдет чудо или я великий маг. Но давайте спустимся на землю, таких чудес не бывает - из херовых ингредиентов получаются херовые продукты.

Я осознанно проголосовал за нынешнего президента и его партию. Я слушал прекрасную речь президента на День Независимости, и мне показалось, что многие покинувшие страну после этой речи захотят вернуться и быть причастным к положительным изменениям. Я слежу за всем происходящим и мне тоже очень хочется верить, что все получится.

Но меня не покидает то чувство, которое я испытывал с тестом. Ведь ни для кого не секрет, что на последних выборах я работал в избирательном штабе «Слуги народа» в Николаеве и хорошо знаю, кто есть кто. И я же точно знаю, что с этими людьми ничего не получится. Все ждут местных выборов. Для нашего города они крайне важны. И все надеются именно на президентскую партию. Но с действующими руководителями местной партийной организации, боюсь, от Слуги народа в горсовет пойдут такие «сильные хозяйственники», как Дюмин и ко.

Я-то масло поменяю и тесто получится такое, как надо. Надеюсь, и президент не верит в магию.