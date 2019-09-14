В США на пляже нашли бутылку с деньгами, письмом и прахом – оказалось, что так мать умершего хотела отправить его «в последнее путешествие»

Полицейская из Флориды нашла на пляже бутылку с письмом, деньгами и прахом.

Об этом сообщается на странице в Facebook Уолтонского отделения полиции.

В начале сентября сержант полиции округа Уолтон во Флориде Паула Пендлтон нашла на одном из пляжей Мексиканского залива бутылку с посланием.

Выяснилось, что в сосуде был пепел 50-летнего мужчины по имени Брайан Маллинс. Его мать запечатала пепел в бутылку, так как ее сын всегда любил путешествовать, и таким образом он даже после своей смерти сможет «посмотреть» мир.

«Эта бутылка содержит пепел моего сына Брайана, который неожиданно скончался 9 марта 2019 года. Я отправляю его в последнее путешествие», - говорилось в письме.

В записке женщина попросила того, кто найдет бутылку, написать ей в ответ письмо, а прах сына отправить путешествовать дальше. Сержант Паула передала запечатанную бутылку с пеплом своему другу-капитану и тот выбросил сосуд за борт в заливе.

Напомним, что ранее подросток из Южной Австралии нашёл бутылку с запиской, которую выбросили в океан 50 лет назад.

Также в Австралии на берегу моря обнаружили бутылку с запиской внутри – в ней оказалось признание в любви.