В николаевской «Сказке» открыли зеленую площадку с каскадным фонтаном

В Николаевском детском городке «Сказка» открыли площадку с каскадным фонтаном.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Проект каскадного фонтана и прилегающей площадки был реализован с 2017 по 2019 год, его стоимость составила 2,5 миллиона гривен. Сам комплекс состоит из нескольких бассейнов с фонтанами в форме рыбок и дельфинов, и прилегающих к ним газонов с редкими видами деревьев и галькой. Все работы проводило предприятие ООО «Антарес-Буд». Директор фирмы Владимир Цуцкарев сообщил, что в 2017 году на проект был потрачен 1 миллион 400 тысяч гривен. В 2018 году проект перетерпел несколько корректировок, поэтому работы проводились только один месяц. В 2019 году работы были закончены.

— Это гидротехническое сооружение, довольно непростое. Были определенные сложности по работам с гидротехническими сооружениями, это бетон и сами каскадные бассейны, - отметил Владимир Цуцкарев.

Также он уточнил, что в ходе работ цена повысилась из-за корректировок проекта.

Сам бассейн отливали облицовывали сами, фонтаны в форме дельфинов изначально были белые – разукрашивали их вручную. А разноцветная подсветка в бассейнах была привезена из Англии.

В ходе открытия объекта городской голова Александр Сенкевич поздравил жителей города, сказав, что это «маленький подарок ко Дню города», поблагодарил фирму «Антарес-Буд» за проделанную работу, кроме того, пообещал в ближайшее время закончить работы по кораблю, который также находится на территории «Сказки».

Напомним, в марте сообщалось, что в николаевском детском городке «Сказка» на 98% закончены работы по реконструкции павильона - кафе с подвалом под культурно-игровой комплекс. Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что реконструкцию кафе в детском городке «Сказка» затягивает подрядчик «Антарес-БУД».