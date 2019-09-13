Исполком Николаевского горсовета согласовал демонтаж 19 бордов

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В пятницу, 13 сентября, члены исполнительного комитета Николаевского горсовета согласовали демонтаж 19 рекламных конструкций по городу, которые размещены с нарушениями.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам главного архитектора города Андрея Цымбала, владельцев двух конструкций установить не удалось, 10 конструкций установлены самовольно и 7 - с истекшим сроком действия разрешительных документов.

Согласно проекту решения, администрации районов города Николаева в течении 10 дней должны выполнить работы по демонтажу.

Напомним, что ранее исполком горсовета Николаева не разрешил снести борды, которые мешают прокладке троллейбусной линии на Намыве и ремонту сквера.

Julia Davudenko

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русскийобщество