Загрязнение воздуха и противоледовые материалы: В Николаевском аэропорту прошел форум по экологической безопасности

12 сентября 2019 в Николаевском международном аэропорту открылось заседание комитета по экологической безопасности Ассоциации «Аэропорты Украины» (ААУЦА).

Об этом сообщают на странице комитета на Facebook.

Заседание открыл президент Ассоциации «Аэропорты Украины» Петр Липовенко. В мероприятии приняли участие экологи.

Сообщается, что представитель компании «Текон» Андрей Конопля рассказал об оборудовании компании «Bruel & Kjaer» и возможность его установки в аэропортах Украины для мониторинга шумов от воздушных судов.

Специалисты НАУ с кафедры гражданской и промышленной безопасности представили презентацию Центра Экологических проблем аэропортов (ЦЭПА). ЦЭПА выполняет для аэропортов разработку и изготовление карт, зон ограничения застройки аэропортов из условий авиационного шума, санитарно-защитной зоны с учетом химического загрязнения атмосферного воздуха и электромагнитного воздействия, а также разработку регуляторных документов по нормированию воздействия авиационного транспорта.

13 сентября рассмотрели вопросы нормативного регулирования использования противоледовых материалов, учитывая влияние на окружающую среду. С докладом выступил директор компании «DR Energy Group» (украинский производитель).

Отмечается, что специалисты Госавиаслужбы, Министерства инфраструктуры и Министерства энергетики и охраны окружающей среды не смогли принять участие в мероприятии, поэтому было принято решение организовать встречу в МИУ с участием инициативной группы комитета по экологии, специалистов НАУ, ДАС и министерств для решения проблемных вопросов, поднятых на заседании.

Напомним, директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна призвал турагентов рассказывать клиентам о возможностях аэропорта.