Названы лауреаты «Шнобелевской премии», которую вручили за самые глупые научные исследования

В Гарварде 12 сентября состоялась 29 церемония вручения «Шнобелевской премии», которая присуждается за самые абсурдные научные открытия.

Об этом сообщает «Лига.net».

Премия, пародирующая Нобелевскую, присваивается в десяти номинациях исследованиям, которые «заставляют вас сначала засмеяться, а потом задуматься», как сказано в уставе премии. В этом году премию получили:

- Медицина: итальянский ученый, который собрал доказательства, что приготовленная и съеденная в Италии пицца может защищать от рака.

- Медицинское образование: ученые из США, за простую технику обучения хирургов с помощью звуков для тренировки животных.

- Биология: международная группа исследователей из Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии открыла, что намагниченные мертвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые.

- Анатомия: французские исследователи, за измерение асимметрии температуры мошонки у голых и одетых почтальонов.

- Химия: японские исследователи, которые установили, сколько слюны выделяет в день типичный пятилетний ребенок (примерно пол-литра).

- Инженерия: иранский ученый, который изобрел машину для смены детских подгузников.

- Экономика: ученые из Турции, Нидерландов и Германии, которые установили, бумажные деньги какой страны лучше всего переносят опасные бактерии (румынские леи).

- Премия мира: ученые из Британии, Саудовской Аравии, Сингапура и США – за измерение приятности почесывания места, которое чешется.

- Психология: немецкий исследователь, который изучал, становится ли человек, держащий ручку во рту, счастливее.

- Физика: ученые из США, Тайваня, Австралии, Новой Зеландии, Швеции и Великобритании – за исследование, как и почему вомбаты оставляют кубический помет. Двое тайваньских ученых из этой группы получают уже вторую Шнобелевскую премию: в 2015 году их наградили за изучение мочеиспускания млекопитающих (почему большинство из них опорожняет мочевой пузырь в течение 21 секунды).

Напомним, что в прошлом году Шнобелевскую премию вручили за изучение питания каннибалов.