В Снигиревке открыли памятник Тарасу Шевченко

В городе Снигиревка Николаевской области 12 сентября открыли памятник поэту Тарасу Шевченко.

Об этом сообщили в пресс-службе Снигиревской РГА.

Ранее Снигиревский район получил 300 тысяч гривен на обустройство парковой территории возле Снигиревской районной гимназии имени Тараса Шевченко. Право открыть памятник предоставили отличнице учебы, победительнице Международного литературного конкурса имени Т.Г. Шевченко Анне Александровой и Заслуженному учителю Украины Зарине Жуковец. К новому памятнику возложили цветы и возле него посадили три калины.

Напомним, что ранее департамент ЖКХ призвал николаевцев пока не критиковать недостроенную Соборную площадь.