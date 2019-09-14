Николаеву исполнилось 230 лет: в День города пройдут праздничное шествие и большой концерт

Николаев 14 сентября отмечает День города – 230-ю годовщину со времени своего основания.

Празднование пройдет в центре города и будет состоять из двух частей. В 10:00 по улице Соборной пройдет парад и начнет свою работу выставочный городок, после чего пройдут праздничные мероприятия в Каштановом сквере.

В 18:00 на Соборной площади начнется концерт, в основной части которого выступят белорусская группа «Леприконсы», румынский ди-джей Vanotek и украинская группа «Мозги». Ведущими шоу будут николаевские артисты из «Дизель-шоу». Также обещают фейерверк.

Редакция «Преступности.НЕТ» и наши коллеги из интернет-журнала «NikLife» будут освещать основные события Дня города.

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9:12 Накануне на памятник Корабелам и флотоводцам вернули кораблик, который ранее держал в руке один из его персонажей - первый гражданин Николаева Михаил Фалеев. Ранее сообщалось, что на реставрацию памятника просили почти полмиллиона гривен.

Фото - «NikLife», «Преступности.НЕТ».

9:00 «Николаевэлектротранс» сообщает, что сегодня работу электротранспорта продлят до 2 часов ночи. Будут курсировать будут 2 и 6 маршруты троллейбуса, 1 и 3 маршруты трамвая.

8:30 Синоптики обещают, что в День города в Николаеве будет ветреная погода без существенных осадков, днем температура воздуха поднимется до 23-28 градусов.