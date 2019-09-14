Правильная температура, атмосфера и вода: Ученые исследовали экзопланету, которая может быть пригодной для жизни

Ученые исследовали экзопланету, известную как K2-18b, обнаруженную в 2015 году и пришли к выводу, что на ней возможна человеческая жизнь.

Об этом сообщает Independent.

Планета вдвое больше Земли, а также в восемь раз тяжелее. Ее уже прозвали «супер-Земля». K2-18b вращается вокруг своего «Солнца» - звезды K2-18. И делает это всего за 33 дня, а не как Земля за 365 дней - то есть она гораздо ближе к своему «Солнца».

«Это единственная планета вне нашей Солнечной системы, о которой мы знаем, что она имеет правильную температуру, атмосферу и воду», - отмечает главный ее исследователь доктор Ангелос Цирас.

Конечно, K2-18b не является второй Землей, поскольку планета значительно больше, имеет другой атмосферный состав и вращается вокруг совсем другой звезды. Однако, при всех различиях, сейчас K2-18b - лучший «кандидат» для поддержки внеземной жизни. А все потому, что водяной пар этой планеты может конденсироваться в жидкую воду. Именно этот факт ученые обнаружили совсем недавно.

Астроном Монреальского университета Бьорн Беннеком, который работал над изучением K2-18b, отмечает, что «это самый большой шаг, который сделан в нашей конечной цели - найти жизнь на других планетах, доказать, что мы не одиноки».

Точного содержания воды ученые не могут пока определить. Он может быть как на уровне 0,01%, так и до 50%.

«Мы не знаем, сколько воды есть. Однако, эти модели четко говорят о том, что там атмосфера и вода», - говорит соавтор исследования доктор Инго Вальдманна.

Ученые подозревают, что дальнейшее изучение K2-18b могло бы выявить еще больше молекул, которые являются ключевыми для жизни на Земле, таких как азот и метан.

Они также говорят, что дальнейшая экспертиза более 4000 других экзопланет могла бы выявить другие подобные перспективы мира.

Текущее оборудование способно определять только основные факторы, такие как расстояние, масса и температура, но сложные инструменты, разработанные в Университетском колледже Лондона, помогли перевести имеющиеся данные с космического телескопа Хаббла, чтобы понять уникальные сигналы молекулы водяного пара.

Хотя планета K2-18b находится в так называемой «заселенной зоне», ученые утверждают, что имеющиеся в настоящее время инструменты не в состоянии определить никаких признаков жизни. Необходимо гораздо больше наблюдений, чтобы убедиться, что это жилье.

«Поиск жилых планет, это очень увлекательно, но здесь всегда нужно напоминать нам, что Земля наш единственный дом», - отмечает Ангелос Цирас и добавляет, что это не отменяет возможности путешествий на другие планеты.

Исследователи надеются, что космический телескоп James Webb, который запустят в марте 2021, откроет больше секретов вне нашей Солнечной системы.

«Мы с нетерпением ждем следующего поколения телескопов и пойдем еще дальше», - добавляет Цирас.

Напомним, астрономы с помощью телескопа TESS обнаружили экзопланету с тремя солнцами. Небесное тело под названием LTT 1445Ab вращается вокруг одного из трех красных карликов, которые входят в состав системы.