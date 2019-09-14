В Вознесенске спасатели помогли достать щенка, застрявшего между бетонными блоками стен

В пятницу, 13 сентября, в Вознесенске спасатели помогли достать маленького застрявшего щенка.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Спасатели 12-й государственной пожарно-спасательной части достали из ловушки щенка, упавшего в щель между кирпичной и железобетонной стенами на улице Стрелецкой дивизии.

«Маленький озорник пищал и это услышали местные жители, сами достать его не смогли потому и позвонили на линию 101», – уточнили в ГСЧС.

Напомним, как николаевские пожарные спасли от гибели в огне трех щенков.